Atriz tenta explicar por que Fabiana repete tanto a frase sobre o convento

“Eu fui criada num convento” é considerado quase como um bordão da personagem Fabiana (Nathalia Dill) em ‘A Dona do Pedaço‘. Não importa qual seja o assunto a ser discutido, a frase já virou piada nas redes sociais e irrita até os outros personagens da trama. Porém, o mais surpreendente é que o meme chegou ao ‘Mais Você‘ durante a entrevista realizada com a atriz, e Nathalia Dill tentou justificar a frase recorrente de sua personagem.

Durante o bate papo com a atriz, que conversou sobre a carreira e a novela das nove, o ‘Mais Você’ exibiu uma rápida montagem na qual vemos Fabiana em várias situações repetindo ‘Eu fui criada num convento”. Ao voltar para Nathalia Dill, a atriz estava rindo muito do vídeo e justificou essa paixão de Fabiana pela frase sobre sua origem.

Segundo a atriz, Fabiana repete muito porque “quer a confiança das pessoas”, ou seja, ela utiliza a frase para tirar qualquer peso negativo de suas ações e para reforçar que teve uma criação supostamente acima de qualquer suspeita.

Com a queda de Josiane (Agatha Moreira) em ‘A Dona do Pedaço’, Fabiana tomou para si a posição de principal vilã da novela. Com isso, ela também virou foco fácil de piadas na internet: recentemente, durante uma luta corporal com a filha de Maria da Paz (Juliana Paes), Fabiana comentou que praticava educação física no convento e a internet foi tomada por piadas sobre um internato com ensinamentos de MMA.