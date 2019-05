Audiência: ‘A Dona do Pedaço’ está indo muito bem, obrigado

Parece que a fase de azar se afastou da faixa das nove da Globo com a estreia de ‘A Dona do Pedaço‘. A novela de Walcyr Carrasco chegou ao horário nobre com bons índices de audiência para a Globo, e conseguiu segurar muito bem na exibição do seu segundo capítulo na terça-feira (21).

Segundo os índices divulgados pelo Ibope, a novela conseguiu 32 pontos de média ao exibir o desenrolar do tiro tomado por Amadeu (Marcos Palmeira) durante o casamento com Maria da Paz (Juliana Paes). Considerando que é tradição uma queda de audiência entre o primeiro e o segundo capítulo, ‘A Dona do Pedaço’ surpreendeu por ter dado apenas um ponto abaixo da estreia. Vale lembrar que cada ponto equivale a cerca de 73 mil domicílios na Grande São Paulo.

Como comparação, a audiência dos dois primeiros capítulos de ‘A Dona do Pedaço’ foi maior do que parte da semana final de ‘O Sétimo Guardião‘, a novela antecessora. Tirando os dois últimos capítulos, a novela do gato preto teve apenas 31 pontos de média durante sua reta final, um número baixo para uma novela em vias de acabar.

A história de ‘A Dona do Pedaço’ também repercutiu muito bem nas redes sociais, e a imagem de Maria da Paz se escondendo abaixo da caminhonete virou meme. Nesse segundo capítulo, um dos mistérios da estreia foi solucionado: a responsável pelo tiro em Amadeu foi Dulce (Fernanda Montenegro), que antes do casamento inventou uma desculpa para não ir à igreja com a neta. Graças ao fim do pacto entre os Ramirez e os Mateus, Maria da Paz precisou fugir para São Paulo e, na capital paulista, recomeçará sua vida vendendo bolos.

Aguardamos mais emoções na nova novela das nove.