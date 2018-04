‘Belíssima’ é a próxima novela do ‘Vale a Pena Ver de Novo’

A Globo anunciou que “Belíssima” vai substituir “Celebridade” a partir de junho nas tardes da emissora. Essa será a terceira novela das nove consecutiva no “Vale a Pena Ver de Novo”, já que a anterior era “Senhora do Destino”.

Para quem não lembra, “Belíssima”esteve no ar entre 2005 e 2006, foi escrita por Sílvio de Abreu e dirigida por Denise Saraceni. O elenco conta com grandes nomes como Glória Pires, Tony Ramos, Fernanda Montenegro, Cláudia Abreu, Cláudia Raia, Paolla Oliveira, e Cauã Reymond.

Na trama, Glória Pires é uma empresária atormentada pela avó ambiciosa (Fernanda Montenegro), numa sociedade que vive de aparências. A vilã também faz de tudo para acabar com o casamento do outro neto (Henri Castelli) com uma mulher humilde (Cláudia Abreu). Parte da novela se passa na Grécia e o resultado são cenas lindíssimas.