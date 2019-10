‘Bom Sucesso’: Nana decide (sem DNA) quem será o pai de seu filho

Enquanto Paloma (Grazi Massafera) não se decide sobre com quem vai ficar em ‘Bom Sucesso‘, um mistério no núcleo paralelo está nos deixando com muita curiosidade: afinal, quem é o pai do filho da Nana (Fabíula Nascimento)?

Nana passou boa parte da novela em um relacionamento com Diogo (Armando Babaioff), mas deu uns pegas em Mario (Lúcio Mauro Filho) e isso já foi o bastante para ela não fazer ideia de quem é a paternidade. Sem querer fazer exames, ela decidirá por conta própria que o filho é de Diogo.

Mas a coisa não vai ser tão fácil, pois Mario pedirá um exame de DNA ao saber que pode ser o pai também. Essa situação vai ficar complicada, heim! Confira nosso resumão da semana:

Segunda-feira, 21 de outubro – Paloma é convidada para passar ano novo na mansão

Nana vai com duas pedras em cada mão atrás de Paloma, achando que ela contou a Diogo sobre sua gravidez. Gisele (Sheron Menezzes) dá a entender a Diogo que ele é estéril. Paloma é convidada para passar o réveillon na mansão, e discute com Ramon (David Junior) que não aceita a proposta.

–

Mario avisa Marcos (Romulo Estrela) que pode ser o pai do filho de Nana. Marcos descobre que Paloma e Ramon não são mais um casal… ou seja: oportunidades!

Terça-feira, 22 de outubro – Ramon curte ano novo com Francisca

Gisele aparece com Yuri (Marcelo Mello Jr) na festa de ano novo na mansão. Francisca (Gabriela Moreyra) passa o ano novo com Ramon. Mario e Silvana (Ingrid Guimarães) se beijam. Alberto (Antonio Fagundes) fica super feliz com a presença de Paloma. Marcos abraça Paloma no ano novo e os dois caem na piscina.

–

Quarta-feira, 23 de outubro – Nana toma decisão sobre seu filho

Todos os convidados da festa aproveitam para pularem na piscina e Alberto se diverte com a bagunça. Yuri vê Gisele beijando Diogo secretamente. Ramon espera Paloma voltar da festa. Nana decide que seu filho será de Diogo e ponto final, sem DNA na jogada.

–

William (Diogo Montez) promete que contará a Nana quem é Diogo de verdade.

Quinta-feira, 24 de outubro – Gisele se desespera

Gisele pede para o William não aprontar isso, porque senão quem perde o emprego é ela. Gabriela (Giovanna Coimbra), como quem não quer nada, deixa escapar sobre o que rolou com Paloma e Marcos.

–

Diogo tenta subornar Yuri. Paloma vê Ramon dançando com Francisca e sente coisinhas.

Sexta-feira, 25 de outubro – Nana conta a verdade para Diogo

Mario tenta convencer Silvana a topar um trabalho num comercial, e ainda promete ajudá-la. Alberto acha estranho o tanto que Natasha tenta juntar Paloma e Marcos. Ramon e Paloma finalmente entram em um acordo.

Nana e Diogo flagram Mario e Silvana juntos, e aí Nana avisa que ele pode ser pai do filho. Natasha conta a Paloma que Marcos é secretamente (ou não-tão-secretamente-assim) apaixonado por ela.

–

Sábado, 26 de outubro – Mario quer o DNA

Paloma é hostil com a namorada de Marcos. Pegando todo mundo de surpresa, Marcos declara seu amor por Paloma. Nana desenha um vestido para a personagem de um livro a pedido da filha, e Alberto percebe que Nana tem talento com costura. Mario diz que fará um teste de DNA para confirmar a paternidade, e Diogo aparece bem na hora. Vai rolar treta!

–