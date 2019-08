‘Bom Sucesso’: Paloma salva Alberto em acidente na piscina

Paloma (Grazi Massafera) começou a trabalhar com Alberto (Antonio Fagundes) em ‘Bom Sucesso‘, e seu objetivo profissional é ensinar o rabugento como viver a vida sem arrependimentos. Muito bonito, mas para isso o velho precisa ficar vivo, né?

Nos próximos capítulos de ‘Bom Sucesso’, Alberto vai cair na piscina de sua mansão. Com sua mobilidade reduzida, cabe à Paloma saltar na água e salvar o amigo. Mesmo tudo acabando bem, Nana (Fabíula Nascimento) culpa a costureira por tudo o que aconteceu. Vixe.

Confira o resumão dos próximos capítulos de ‘Bom Sucesso’:

Segunda-feira, 19 de agosto – Paloma quer conhecer a editora

Antônio (Anderson Muller) vê Ramon (David Junior) no carro com Francisca (Gabriela Moreyra) e imagina coisas demais.

–

Com todo o cavalheirismo de Ramon, Francisca fica caidinha pelo treinador de basquete. Antônio conta a Paloma que viu seu noivo com outra mulher. Ao ser confrontado, Ramon conta que sabe sobre Paloma e Marcos (Rômulo Estrela). Paloma conta a Alberto que tem vontade de conhecer a editora.

Terça-feira, 20 de agosto – Alberto desconfia de Marcos e Paloma

Silvana Nolasco (Ingrid Guimarães) aparece na sala da diretoria e descobre que Paloma foi a responsável pela aprovação do projeto de suas memórias. Alice (Bruna Inocencio) conta que viu Ramon e Francisca juntos. Diogo (Armando Babaioff) troca as pílulas do anticoncepcional de Nana. Silvana finge estar namorando Pablo (Rafael Infante).Alberto vê Paloma e Marcos conversando e imagina que sejam amantes.

–

Quarta-feira, 21 de agosto – Marcos decide sair da mansão

Paloma jura para Alberto que não tem caso com Marcos. Alice não trata Francisca muito bem na escola. Paloma promete a Alberto, que passou mal, que ficará longe de Marcos. No entanto, Marcos é um pouco indelicado com ela na mansão e Paloma cogita ir embora do trabalho. Ao saber disso, Marcos diz que ele é quem sairá da mansão de Alberto.

–

Quinta-feira, 22 de agosto – Paloma é vítima de golpe

Marcos pede desculpas a Paloma pelos últimos acontecimentos. A protagonista vê Ramon com Francisca e bate aquela bad. Silvana finge passar mal para atrair Marcos. Diogo inventa que precisa de dinheiro, e Alberto empresta. Logo depois, ele forja para que o dinheiro apareça na bolsa de Paloma. Ele só não esperava que Sofia (Valentina Vieira) ia encontrar o dinheiro e perceber que é uma armação. Nana pergunta a Paloma sobre o tal dinheiro.

–

Sexta-feira, 23 de agosto – Alberto cai na piscina

Sofia inventa uma desculpa para explicar o dinheiro, e Alberto faz Nana pedir desculpas a Paloma.

–

Diogo explica que Sofia acobertou a “acompanhante”, mas ele não tem como provar isso. Alberto garante que irá à feijoada com Paloma. Acontece um temporal e Alberto chama Paloma para dormir na mansão. Após uma sugestão da amiga, Alberto chama todos os funcionários para jantarem na mesa com eles. Alberto acaba caindo na piscina e Paloma pula para salvá-lo.

Sábado, 24 de agosto – Francisca conversa com Paloma

Nana culpa Paloma pela queda de Alberto. Alice abre o coração para Ramon e conta que ele foi bem ausente. Ramon suspeita que ela o acusa de ter um caso porque esconde algo. Como a relação não está funcionando mais, Paloma devolve a aliança de noivado.

–

Nana autoriza que Diogo faça algo para afastar Paloma. Francisca procura por Paloma para explicar que não tem nada com Ramon, e só assim ela percebe que foi injusta com o noivo. Enquanto isso, Ramon vai atrás de Marcos.