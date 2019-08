‘Bom Sucesso’: Silvana cancela biografia queimando os próprios livros

Uma das ideias para salvar a editora Prado Monteiro em ‘Bom Sucesso‘ é lançar a biografia da atriz Silvana Nolasco (Ingrid Guimarães), mas o que aconteceria se… ela desistisse de publicar o livro? Pois isso vai rolar!

Nos próximos capítulos da novela das sete vai rolar uma coletiva de imprensa para anunciar o livro, que já estará pronto e impresso. Porém, Silvana perceberá que pode ser processada por ter falado coisas absurdas de muitas pessoas, então a atriz desistirá do próprio livro. Só que a coisa tem como piorar.

Existe uma cláusula no contrato que permite Silvana queimar todos os exemplares do livro, e a atriz optará por essa saída absurda para se livrar das provas. Como ficará a editora agora? Confira o resumão de ‘Bom Sucesso’:

Segunda-feira, 26 de agosto – Alberto é liberado para feijoada

Ramon (David Junior) e Marcos (Rômulo Estrela) discutem, e enquanto isso Paloma (Grazi Massafera) percebe que precisa se desculpar com Ramon. De que forma? Ela pede ajuda para fazer uma surpresinha na quadra do Cacique de Ramos. Silvana dá aquela aproximada em Marcos, mas ele a rejeita. Alberto (Antonio Fagundes) é liberado para ir à feijoada e ele pretende fazer uma surpresa para Paloma. A costureira faz uma grande declaração de amor a Ramon no palco da quadra.

Terça-feira, 27 de agosto – Diogo ameaça Mário

Alberto se surpreende com atitude de Paloma. Nana (Fabíula Nascimento) acusa Diogo (Armando Babaioff) de ter se aproveitado dela enquanto estava sob efeito de bebida. Quando ela vai perceber o embuste que é o Diogo, heim?

Alice (Bruna Inocencio) estranha o retorno de Waginho para a escola. Marcos apresenta o projeto do livro de Silvana. Alice e Ramon fazem as pazes. Diogo percebe que Nana está próxima de Mário (Lúcio Mauro Filho) e parte para ameaçar o colega de empresa.

Quarta-feira, 28 de agosto – Silvana pode ser processada

Marcos explica que todo mundo já percebeu que Mário é apaixonado por Nana. Gisele (Sheron Menezzes) avalia que a galera citada na biografia de Silvana tem grandes chances de entrar com processos contra a atriz, fazendo com que ela se torne estrela de uma matéria sensacionalista do TV Fama.

Alberto dá o braço a torcer e parabeniza Nana e Marcos pela edição do livro. Após desprezar um pouquinho, Nana perdoa Diogo. Alberto decide fazer uma surpresa para Paloma.

Quinta-feira, 29 de agosto – Silvana pede o cancelamento do livro

A surpresa de Alberto é: Paloma terá um dia de rainha. Diogo também concorda que o livro de Silvana pode trazer dor de cabeça. Luan (Igor Fernandez) descobre que seu colega vende drogas na escola. Nana pede para Diogo ajudar Silvana na coletiva de imprensa. A atriz fica assustada ao saber que pode ser processada pelos relatos do livro, e pede para Marcos cancelar o lançamento.

Sexta-feira, 30 de agosto – Silvana queima livros

Marcos ignora o apelo de Silvana. A atriz abandona a coletiva de imprensa quando um jornalista diz que ela será processada. Alberto aceita o convite de Paloma para ver o pôr do sol. Diogo lembra que existe uma cláusula no contrato que autoriza Silvana a queimar os livros.

O pessoal da Prado Monteiro descobre que o barraco da coletiva aumentou o interesse pelo livro. Acompanhada de um oficial de Justiça, Silvana coloca fogo nos livros.

Sábado, 31 de agosto – Caso de Diogo é descoberto

Alberto é convidado para conhecer a igreja onde Ramon e Paloma se casarão. Diogo manda avisar Alberto sobre a queima dos livros, e o dono da editora passa mal. Ao saber do estado de saúde de seu pai, Marcos decide ir para Búzios e promete voltar com uma solução para o problema. Silvana ganha mais seguidores com o vídeo da queima dos livros e já está maior que Vivi Guedes. Diogo comemora a falência da editora. William (Diego Montez) descobre que Diogo é o tal amante misterioso de Gisele.

