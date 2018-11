Brasil Horror Story? As novelas que já mexeram com o sobrenatural

Entra ano e sai ano, uma coisa é certa: o produtor Ryan Murphy colocará na televisão americana mais uma temporada de ‘American Horror Story‘, um de seus maiores sucessos. Para quem não conhece, se trata de uma série na qual cada temporada apresenta uma história de suspense diferente, com temas referentes ao terror e ao sobrenatural, misturando muitas lendas americanas com a atuação de atores maravilhosos (um beijo, Jessica Lange!).

Mas isso não é exatamente uma exclusividade norte-americana, porque os brasileiros já usaram muito o oculto em suas novelas. ‘O Sétimo Guardião‘ mesmo, por exemplo, teve um primeiro capítulo cheio de sustinhos e cenas bem bizarras (ainda estamos assustados com a cena da mão saindo da xícara de Luz, ou então do Gabriel ensanguentado visitando o sono da protagonista). Reunimos aqui nessa matéria algumas novelas que já mexeram com o sobrenatural de alguma forma.

#01. ‘Vamp’ e ‘O Beijo do Vampiro’ (Globo)

Pensou em novela com sobrenatural, a chance de lembrar das tramas vampíricas de Antonio Calmon é bem grande. O autor foi responsável por usar a temática dos vampiros em duas décadas diferentes, em 1991 e 2002, em ambas as vezes com muito sucesso.

Enquanto ‘Vamp‘ trazia a protagonista Natasha (Claudia Ohana) enfrentando um clã de vampiros numa linguagem parecida com as dos videoclipes (isso era o sinônimo de jovialidade naquele começo dos anos 90), ‘O Beijo do Vampiro‘ era um pouco mais tradicional e leve, mas ainda colocando Alexandre Borges numa trama contra essas criaturas com que fogem de crucifixos.

Não dava para se assustar com as novelas, até porque elas eram exibidas às sete da noite, mas os vampiros tupiniquins têm um mérito especial: eles previram a mora que surgiria alguns anos depois com a série ‘Crepúsculo‘.

#02. ‘Eterna Magia’ (Globo)

Presente sempre em histórias sobrenaturais, a figura da bruxa é utilizada em diversas mídias e, por que não, até mesmo em novelas. ‘Eterna Magia‘ foi escrita por Elizabeth Jhin (a autora de ‘Espelho da Vida‘) e se passa nos anos 30 e mostra uma cidade mineira fundada por irlandeses. E, claro, o principal atrativo turístico dali são as bruxas.

Na novela, as irmãs Eva (Malu Mader) e Nina (Maria Flor) enfrentam triângulos amorosos comuns às novelas, mas com um ingrediente extra: elas são de uma família de bruxos e têm poderes mágicos. O grande vilão da novela é um historiados que pretende provar que bruxaria não existe.

#03. ‘Os Mutantes’ (Record)

Esse grande clássico da Record é um caldeirão cheio de tramas misteriosas sem muito sentido. A promessa de ‘Os Mutantes‘ era mostrar um grupo de jovens geneticamente modificados com superpoderes, mas o negócio deu tão certo que o autor Tiago Santiago espalhou muitos outros elementos sobrenaturais.

Além dos mutantes, o público brasileiro teve a chance de acompanhar reptilianos, alienígenas, dinossauros e monstros assustadores feitos com uma computação gráfica não tão assustadora assim. O nível de capenguice era tão alto que a novela deu a volta na curva da ruindade e se tornou cult.

Na época de sua exibição original, ‘Os Mutantes’ rendeu uma série de produtos licenciados (como álbum de figurinhas), e ainda hoje é lembrada pelos memes do tipo “que sapão”.

#04. ‘Saramandaia’ (Globo)

Assim como ‘O Sétimo Guardião’, ‘Saramandaia‘ é uma novela de realismo fantástico que mistura situações sobrenaturais com a realidade. Esse gênero de novelas era uma forma muito comum de se fazer crítica política numa época que não era permitido manifestar opinião contrária aos governantes.

Em ‘Saramandaia’ acompanhamos a história de João Gibão (Sérgio Guizé), um rapaz com asas envolvido numa discussão política na cidade referente à mudança de nome do município. Vários personagens da novela tinham algum elemento sobrenatural: a namorada de João incendiava coisas, a personagem de Lília Cabral virava areia e a famosa Dona Redonda (Vera Holtz) explodiu de tanto comer. Sim, literalmente.

#05. ‘Brida’ (Manchete)

Paulo Coelho é nosso representante máximo do sobrenatural na literatura e, pensando no sucesso do autor fora do Brasil, a Manchete usou suas últimas finanças para comprar os direitos do romance ‘Brida’, que fala sobre bruxaria. Na história, um grande bruxo do mal persegue a única bruxa com poderes capaz de derrotá-lo. A atual encarnação dessa figura poderosa é a jovem Brida, protagonista da novela. Senti um cheirinho de Harry Potter aí?

Mesmo com um elenco encabeçado por Carolina Kasting, a novela foi um fracasso de audiência tão grande que foi cancelada. Sim, a novela parou do nada, e para “dar um final” a emissora colocou um narrador explicando o final de todos os personagens após o último capítulo gravado. Foi a última novela da Manchete, que afundou de vez pouco tempo depois.