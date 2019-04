Caio Castro e Malvino Salvador serão casal na próxima novela das nove

Enquanto ‘O Sétimo Guardião‘ segue em sua reta final, os detalhes sobre a próxima novela das nove, ‘A Dona do Pedaço‘ (de Walcyr Carrasco) já estão pipocando na internet. Uma das novidades se refere ao casal homossexual da futura trama formado por dois atores muito queridos do público feminino da Globo.

Segundo a jornalista Carla Bittencourt, da coluna Telinha do Jornal Extra, os personagens de Caio Castro e Malvino Salvador terão um affair em ‘A Dona do Pedaço’. Caio será Rock, um boxeador que vive postando foto sem camisa no Instagram pra conseguir “mimos” das marcas de suplementos, já Malvino interpretará Agno, um empresário de sucesso na novela.

Os dois começarão a novela como heterossexuais, tanto que Rock será namorado de Fabiana (Nathalia Dill) e Agno será casado com Lyris (Deborah Evelyn), mas logo vão se aproximando e se envolvendo como um casal, descobrindo esse interesse pelo mesmo sexo. Além dos conflitos relacionados ao descobrimento de uma nova orientação sexual, Agno terá de se preocupar com sua filha adolescente Cássia (Mel Maia)

Personagens supostamente heterossexuais que descobrem um desejo pelo mesmo sexo não são novidade em novelas de Walcyr Carrasco. Nas duas últimas tramas do autor exibidas na faixa das nove tivemos a repetição desse recurso: em ‘Amor à Vida‘, Félix (Mateus Solano) era casado com uma mulher e tinha um filho, até que se aceitou como homossexual e terminou a história com um homem. Já em ‘O Outro Lado do Paraíso‘, o psiquiatra Samuel (Eriberto Leão) mantinha um casamento com mulher até aceitar que gosta de homens ao se envolver com o motorista Cido (Rafael Zulu).

–

Resta saber como será a abordagem desse casal em ‘A Dona do Pedaço’, pois os exemplos anteriores citados nessa matéria têm em comum o fato dos personagens homossexuais ser sempre muito caricatos, quase uma zombaria a homens gays. O jeito afetado de Félix e o gosto de Samuel por lingeries femininas era frequentemente usado como recurso cômico e para humilhar os personagens, e até uma “cura gay” apareceu na trama de ‘O Outro Lado do Paraíso’.

Vamos torcer para que dessa vez tenhamos uma abordagem menos ‘Zorra Total’ e mais próxima da forma mais série com a qual os casais heterossexuais são representados.