Carmen será a segunda Grávida de Taubaté em ‘O Tempo Não Para’

Alguém precisa convocar Chris Flores urgentemente para a novela ‘O Tempo Não Para‘, porque o aumento no número de grávidas de Taubaté nessa novela está beirando o inaceitável!

Semana passada tivemos Agustina (Rosi Campos) enganando Dom Sabino (Edson Celulari) ao contar que está grávida dele. Um pouco inocente, o magnata não percebeu que… bem… as chances de sua ex-mulher estarem grávidas eram altamente improváveis. Mas aproveitando que temos alguém tão inocente na novela, Carmen (Christiane Torloni) inventou a mesma historinha: logo após o Natal, ela contará a Dom Sabino que também está grávida dele.

Como vão se resolver essas duas histórias mentirosas sobre gravidez? Aí só acompanhando o nosso resumão semanal de ‘O Tempo Não Para’:

Segunda-feira, 24 de dezembro – Carmen recusa convite pra ceia

Carmen conta a Samuca (Nicolas Prattes) que seu pai invadiu seu apartamento para furtar o documento relacionado ao adubo. Dom Sabino confessa seu amor para Carmen. Lúcio (João Baldasserini) finge ser amigo de Samuca. O garoto se recusa a passar o natal com Agustina (Rosi Campos) se ela não convidar Carmen para a ceia. Mesmo convidada, Carmen recusa o convite.

–

Terça-feira, 25 de dezembro – Personagens comemoram o natal

Samuca consegue convencer a mãe a ceiar com todos, e as duas dão uma trégua durante o Natal. Ou seja, temos adversárias convivendo pacificamente por motivos de feriado.

–

Nem tudo é clima de paz, pois Livaldo (Nelson Freitas) é expulso da ceia por Dom Sabino e Samuca. Carmen e Dom Sabino conversam sobre a falta que um sente do outro. Eliseu (Milton Gonçalves) faz uma ceia de Natal na rua, para todos os catadores.

Quarta-feira, 26 de dezembro – Carmen tem uma revelação

Samuca avisa Marocas (Juliana Paiva) sobre uma reunião da SamVita. Betina (Cleo) ouve Lúcio falar o quão cruel ele vai agir quando pegar quem assassinou Emílio, e já fica morrendo de medo porque ela foi a responsável pela morte.

–

Carmen tem planos de se afastar de Dom Sabino, e confessa ao padre que contará um segredo. Do nada, Carmen conta a Agustina e Dom Sabino que está… grávida.

Quinta-feira, 27 de dezembro – Amadeu será acordado

Agustina e Carmen discutem feio. Dom Sabino fica feliz com a notícia, e Carmen fica sem jeito de contar que a gravidez é de mentirinha. Logo depois, Carmen conta ao padre que inventou a gravidez igual Agustina. Samuca ouve sua mãe dizendo tudo o que há de suspeito a respeito de Livaldo. Monalisa (Alexandra Richter) decide descongelar Amadeu (Luiz Fernando Guimarães), que estava descansando nas últimas semanas.

Sexta-feira, 28 de dezembro – Carmen numa encruzilhada

Waleska (Carol Castro) observa Mariacarla (Regiane Alves) com Livaldo. Marocas então pede para Waleska investigar quem está por trás de todas as ações de Livaldo.

–

Lúcio quer fechar a Criotec e pedem pra arranjar um lugar pra colocar o Amadeu. O velho então é descongelado. Livaldo promete suspender o processo se Carmen voltar pra ele, já Samuca cogita colocar a empresa em recuperação judicial.

Sábado, 29 de dezembro – Amadeu foge

Samuca fica com pé atrás a respeito de Lúcio. Livaldo entende a resposta de Carmen quando ela o expulsa de casa. Amadeu acorda meio desorientado. Samuca decide entrar com a recuperação judicial. Lúcio é informado que Amadeu fugiu da Criotec, sem saber que ele está no quarto de Lalá (Micael Borges). Mariacarla revela ser a responsável pela Justiça de averiguar as contas da SamVita.