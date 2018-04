O primeiro trailer da nova novela das nove, “Segundo Sol”, foi divulgado na última segunda-feira e a internet ficou em polvorosa com as cenas de Adriana Esteves. Isso porque a personagem Laureta fez todo mundo relembrar o maior sucesso da atriz até hoje: a maravilhosa Carminha.

Assim como a personagem de “Avenida Brasil”, Laureta também é uma vilã manipuladora, que ficou rica às custas de muita armação. Além disso, “Segundo Sol” é uma novela de João Emanuel Carneiro, o mesmo autor de… “Avenida Brasil”, claro! E mais: essa é primeira vilã interpretada por Adriana desde que deu vida a Carminha, em 2012.Ou seja: não é para menos que esteja todo mundo com as expectativas lá no alto.

“Segundo Sol” estreia no dia 14 de maio e nessa quinta-feira (26), a gente esteve na coletiva de imprensa que rolou no Projac. Por lá, todo mundo queria saber se, afinal, o público vai poder matar a saudade da Carminha na nova novela. Adriana fez a linha misteriosa, lógico. “Vocês têm obsessão pela Carminha, hein”, soltou a atriz quando uma repórter comentou que o look dela no evento parecia remeter à vilã de 2012.

Mesmo assim, Adriana entregou uma ótima resposta quando perguntamos o que os saudosos fãs de Carminha podem esperar da nova personagem: “Então eu vou contar um segredo: Carminha aprendeu tudo na vida dela com Laureta”.

Quem é Laureta?

A personagem é uma poderosa figura da cena noturna de Salvador. Na frente de todos está sempre sorridente e extrovertida, mas usa a profissão de promoter de eventos como fachada – na verdade, ela agencia moças e rapazes para programas com uma clientela selecionada. Laureta sabe da vida de todos e costuma chantagear seus clientes importantes com informações pessoais para conseguir mais dinheiro.

Ela e Karola (Deborah Secco) são super unidas e formam uma dupla capaz de tudo – ou quase tudo – para tirar do caminho o que as impede de conseguir seus objetivos. As duas são amorais, mas carismáticas e até cômicas.

Apesar da parceria sólida, em que Laureta é uma espécie de mentora para Karola, elas cultivam uma relação tensa e complicada. Ninguém sabe como e quando começou essa estranha ligação entre ambas e nem se existe algum parentesco. “Acho que esse é um dos grandes mistérios da novela. O que dá para perceber é que elas se conhecem há muito tempo”, acredita Adriana.

A atriz também entrega que a personagem vai viver um romance intenso na trama. “Ela vai se apaixonar por uma pessoa que eu não vou poder entregar, vocês vão ter que ver na novela”. E será que vai rolar um sentimento verdadeiro ou essa vai ser uma relação baseada em interesse financeiro? Adriana responde prontamente: “Quando você se apaixona por uma pessoa que não tem dinheiro nenhum, então não é pelo dinheiro. E ela se apaixona mesmo. O que vem em primeiro lugar na vida dela não é o dinheiro não”.

