Há 17 anos, outra Carol fazia história ao cortar os cabelos na TV

No episódio desta terça (29) de “A Força do Querer“, a atriz Carol Duarte, que interpreta Ivana, arrancou lágrimas dos telespectadores ao se revelar um homem trans, pedir apoio para a família e, depois, cortar os próprios cabelos. A atuação elogiadíssima dela fez com que os telespectadores se lembrassem de outra Carol: Carolina Dieckmann, que entrou para a história da TV nacional ao interpretar Camila em “Laços de Família“, novela de Manoel Carlos exibida originalmente no ano 2000.

#ForcadoQuerer essa cena da Ivana vai ficar na história igualzinho a cena da carolina dieckmann raspando a cabeça em laços de família — afrodite (@afroditisse) August 30, 2017

não arrepio vendo novela desde carolina dieckmann em laços de família #AForçaDoQuerer — paula andreoli (@paandreoli) August 30, 2017

Globo transforma cabelo em poesia desde Laços de Família, gente. Que cenão da porra! #aforcadoquerer — brava ragazza (@aultimadasemos) August 30, 2017

Em “Laços de Família”, Camila tinha leucemia, e durante o tratamento da doença, depois de perder cabelo por causa da quimioterapia, decide raspar os fios todos. Isso é muito comum entre homens e mulheres em tratamento contra o câncer: para não passarem pelo incômodo de ver os fios caindo em tufos, raspam a cabeça de uma vez só.

Até hoje a cena emociona. Ao som de “Love by Grace“, de Lara Fabian, a atriz teve os cabelos cortados e depois raspados. À época, elogiou-se muito a atuação de Carol Dieckmann, que contou ter se emocionado e chorado de verdade durante a gravação da cena, extremamente triste.

Carol Duarte também deve entrar para a história da TV brasileira com a cena desta terça (29). Ao contrário da cena de “Laços de Família”, o corte de cabelos de Ivana teve um sentimento de libertação, com a personagem sorrindo e comemorando a cada tesourada.

Ao final do capítulo, vemos Ivana no salão de cabeleireiro, com um profissional dando os últimos retoques no visual de Ivan – agora, com o novo visual, fazendo tratamento hormonal, a personagem passa a atender pelo novo nome.

Em vez de uma música triste, a cena foi embalada pela música “De Toda Cor”, de Renato Luciano. A letra fala sobre diversidade, muito adequada à trama.

São duas tramas bem diferentes, mas temos que concordar: Carol Duarte passa a fazer companhia a Carol Dieckmann no panteão das grandes cenas da teledramaturgia brasileira.