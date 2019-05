Casado com outra, Amadeu reencontra Maria da Paz em ‘A Dona do Pedaço’

A primeira semana de ‘A Dona do Pedaço‘ foi pura emoção, pois foi bem triste ver Maria da Paz (Juliana Paes) ver seu querido Amadeu (Marcos Palmeira) tomar um tiro no meio do casamento. Achando que o amado faleceu, a garota fugiu pra São Paulo e começará uma nova vida de sucesso vendendo bolos.

Muitos anos se passam, e agora estamos no presente. E pior: muita coisa aguarda Maria da Paz ainda. Atraído pelo bolo, Amadeu irá até a confeitaria da boleira e reencontrará o amor de sua vida… mas tem um probleminha nisso: Amadeu está casado com Gilda (Heloísa Jorge), pois achou que Maria estava morta.

E agora? Bem, só conferindo o resumo pra saber.

Segunda-feira, 27 de maio – Maria da Paz vira um sucesso como boleira

Após as contrações, finalmente nasce a filha de Maria da Paz e Amadeu. Sem nem ter tempo para curtir a maternidade, Da Paz já pega no pesado e começa a fazer bolos. Marlene (Suely Franco) tem discussão com Eusébio (Marco Nanini). Maria consegue inaugurar sua primeira confeitaria, e é um sucesso.

Enquanto isso, Amadeu se casa com Gilda (Heloisa Jorge). Muitos anos se passam, e Maria da Paz agora é uma grande empresária do ramo dos bolos. Mas nem tudo vai tão bem assim: sua filha Josiane (Agatha Moreira) começa a criticar sua mãe.

Terça-feira, 28 de maio – Maria da Paz passa vergonha em evento

Rock (Caio Castro) tem a ideia de pedir um patrocínio para a Maria da Paz. Mesmo depois de esculachar a mãe, Josiane pede uma ajudinha materna para ter um investimento em seu novo trabalho. Rock apresenta Josiane para Virgínia (Paolla Oliveira), a digital influencer mais querida do Brasil, a mais blogueirinha.

Lyris (Deborah Evelyn) tem dúvidas sobre como seduzir Agno (Malvino Salvador). Régis (Reynaldo Gianecchini) se aproxima de Josiane como quem não quer nada. Maria da Paz chega ao leilão e é ridicularizada por sua aparência. Para fugir da mãe, Josiane beija Régis.

Quarta-feira, 29 de maio – Virgínia recebe convite para ir à televisão

Maria não se dá muito bem no leilão, e Josiane continua passando muita vergonha com a mãe humilde. Virgínia recebe um convite para ir ao ‘Encontro’ com Fátima Bernardes. Josiane pede para sua mãe assinar o contrato com Kim (Monica Iozzi), a assessora de Virgínia. Rarisson volta de viagem, e todo mundo se surpreende ao descobrir que ele agora é ela e se chama Britney (Glamour Garcia).

Quinta-feira, 30 de maio – Fabiana descobre sua irmã perdida no programa da Fátima Bernardes

Maria ajuda Dorotéia (Rosi Campos) e Eusébio a aceitarem Britney. Fabiana (Nathalia Dill) conversa com as freiras do convento. Virgínia vai ao ‘Encontro’ e conta sobre seu amuleto na mão. Fabiana, que estava assistindo ao programa na hora, percebe que é igual ao seu próprio amuleto.

Maria contrata Britney na sua fábrica. Maria vai ao shopping com Kim e Josiane. Fabiane decide ir a São Paulo atrás de Virgínia.

Sexta-feira, 31 de maio – Fabiana vem a São Paulo

Maria fica incomodada com o tanto de dinheiro gasto por Kim e Josiane. A madre explica como Fabiana deve proceder com a irmã. A freira se despede de todo mundo no convento. Rock pergunta a Josiane se ela já conseguiu o patrocínio com Maria. Agno é agarrado por sua esposa. Nilda (Jussara Freire) pede a Rael (Rafael Queiroz) que se vingue por tudo o que aconteceu com os Matheus. Eita, e a gente achando que a matança tinha acabado!

Sábado, 1º de junho – Amadeu se reencontra com Maria da Paz

Maria quer conhecer o tal namorado de Josiane. Gilda quer que Amadeu procure a dona da confeitaria, pois desconfia de Maria. Virgínia defende Josiane de ser humilhada por Rock. Amadeu é avisado que Maria está no confeitaria. Assim, ele vai até lá e reencontra Maria.