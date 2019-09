Cena da novela revela quem matou Aziz em ‘Órfãos da Terra’

A morte de Aziz (Herson Capri), o primeiro grande vilão de ‘Órfãos da Terra‘, foi quase esquecida no meio da novela das seis, mas nessa reta final o mistério será ressuscitado e descobriremos a pessoa responsável pela morte do sheik árabe. Surpreendendo todo mundo, a assassina do personagem é Camila (Anaju Dorigon), a filha de Rania (Eliane Giardini).

Atualmente a personagem se tornou muito querida pelo público da trama, e até emendou um relacionamento homossexual com Valéria (Bia Arantes), mas um acontecimento do passado ressurgirá como um peso em sua vida. Rania terá planos de se entregar como a assassina de Aziz, mas Camila achará isso injusto e confessará ter sido a pessoa que atirou no vilão. A explicação de toda a situação vai aparecer em cenas mostrando como tudo aconteceu.

Em uma cena de flashback que será exibida em breve, veremos Rania procurando Aziz para matá-lo após ter causado sofrimento para sua família. No meio do confronto, a matriarca será desarmada, então Camila aproveitará esse momento para pegar a arma e matar Aziz com o intuito de proteger sua mãe. As duas, após o tiro, decidem fugir da cena do crime para não serem pegas.

Mesmo agindo na defesa de sua mãe, Camila precisará responder judicialmente por esse crime, e contará com o auxílio de Valéria em sua defesa. Do jeito que a personagem tem conquistado a audiência, é bem possível que ela consiga escapar de uma prisão até o fim da novela, que ocorrerá no final de setembro. Vamos acompanhar.