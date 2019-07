Chiclete impede que Cosme mate Vivi Guedes em ‘A Dona do Pedaço’

Chiclete (Sergio Guizé) pode não ser o melhor matador profissional de ‘A Dona do Pedaço‘, até porque ele é bem incapaz de conseguir realizar seu objetivo de matar Vivi (Paolla Oliveira), mas nos próximos capítulos da novela ele usará suas habilidades para salvar sua amada.

Cansado da demora de Chiclete, Cosme (Osvaldo Mil) colocará a mão na massa e decidirá ele mesmo matar a digital influencer. Usando seus conhecimentos da mansão, ele desligará as câmeras de segurança e se aproximará de Vivi. Ele só não espera que Chiclete vai aparecer para defender sua crush dando um tiro no motorista da família.

Que treta, heim? Mas essa semana ainda tem muito mais coisa para acontecer, só conferir o resumão de ‘A Dona do Pedaço’.

Segunda-feira, 29 de julho – Vivi se livra de tomar um tiro

Cosme vê Chiclete impedindo o tiro contra Vivi. Téo (Rainer Cadete) faz Josiane (Agatha Moreira) desistir de dar suas senhas para Zé Hélio (Bruno Bevan). Agno (Malvino Salvador) discute feio com Lyris (Deborah Evelyn). Maria da Paz (Juliana Paes) desconfia do comportamento de sua filha com seu marido. Vivi vai atrás de Maria da Paz.

Terça-feira, 30 de julho – Amadeu quer colocar Rock contra Agno

Vivi tem um pedido especial para Maria da Paz: “não se intrometa na minha vida com o Chiclete”. Régis (Reynaldo Gianecchini), todo inocente tadinho, acredita que vai ganhar dinheiro com cassino. Rock (Caio Castro) investiga o passado de Gina (Gretchen). Fabiana (Nathália Dill) empresta dinheiro para Régis. Como ela é boazinha, né gente?

Amadeu (Marcos Palmeira) tenta fazer com que Rock deponha contra Agno. Vivi pede para Chiclete revelar seu segredo. Evelina (Nívea Maria) pergunta para a filha sobre o trabalho de Régis.

Quarta-feira, 31 de julho – Maria da Paz reconhece Fabiana de algum lugar

Evelina desconfia de Régis, mas não conta nada para a filha. Chiclete não conta seu segredo para Vivi. Embora seja sua sócia, Fabiana chantageia Agno. Régis fica enciumado ao ver Josiane com Téo no quarto. Maria da Paz pergunta ao marido sobre o tal empreendimento dele. Opa!

Fabiana decide pegar o apartamento de Maria da Paz, e a empresária acha que a conhece de algum lugar. Acorda, Maria da Paz, ela é a tua sobrinha perdida!

Quinta-feira, 1º de agosto – Chiclete tenta matar Vivi mais uma vez

Fabiana garante que não conhece Maria da Paz. Camilo (Lee Taylor) reaparece na novela tentando levantar informações sobre Chiclete, e é humilhado por Vivi na frente de outros policiais. Maria da Paz fica surpresa com os móveis comprados por Josiane. Após o golpe de Gina, Dorotéia (Rosi Campos) reata com Eusébio (Marco Nanini). Josiane enrola Maria da Paz e Márcio (Anderson di Rizzi), mas o funcionário da boleira logo percebe que foi enganado. Chiclete leva Vivi ao parque para tentar matá-la.

Sexta-feira, 2 de agosto – Cosme ameaça Vivi

Chiclete não consegue matar Vivi (de novo) e inventa uma desculpa para explicar aquela situação estranha. Cosme fica irritado e decide resolver ele mesmo sua vingança. Começa o julgamento de divórcio de Agno e Lyris. Amadeu não consegue provar suas acusações sobre Agno e Lyris perde a causa.

Márcio descobre que Josiane tem desviado dinheiro. Cosme desliga as câmeras de segurança da mansão e ameaça Vivi.

Sábado, 3 de agosto – Maria da Paz confronta Josiane

Chiclete atira em Cosme e permite a fuga da Vivi. Jardel ameaça Josiane para Ellen. Camilo conversa com Maria da Paz sobre Chiclete. Kim (Monica Iozzi) é contratada por Agno para deslanchar a carreira de Rock. Chiclete é ameaçado por ter atirado em Cosme. Maria da Paz descobre que Josiane fez desvios e confronta a filha.