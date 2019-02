Com casamento marcado com Gustavo, Cris quer fugir em ‘Espelho da Vida’

Quem nunca se viu diante de um casamento marcado com alguém que não gosta, não é mesmo? Em ‘Espelho da Vida‘, tudo parecia estar correndo bem para Julia Castelo (Vitória Strada) ficar com Danilo (Rafael Cardoso) por todo o sempre, mas um “pequeno” contratempo aconteceu. O obsessivo Gustavo Bruno (João Vicente de Castro), sem perguntar para a moça, marcou o casamento com ela na novela!

Diante de um casamento com uma pessoa desagradável como Gustavo Bruno, Cris (que está grávida) fará uma proposta para Danilo: vender as joias e fugir dali. Será que o pintor vai topar essa aventura? Descubra isso acompanhando o resumo semanal de ‘Espelho da Vida’:

Segunda-feira, 11 de fevereiro – Cris e Isabel se enfrentam

Após entrar na casa de Julia Castelo, Isabel (Alinne Moraes) e Cris se enfrentam. Logo após isso, Isabel avisa Alain (João Vicente de Castro) sobre a presença de Cris no casarão da falecida. Cris se coloca na frente do espelho e Isabel apenas observa. De volta ao passado, Cris tenta convencer Eugênio (Felipe Camargo) que sua mãe ficará bem. Dito e feito, Piedade (Júlia Lemmertz) melhora e Cris comemora.

O espírito obsessivo faz Isabel voltar à casa de Julia Castelo.

Terça-feira, 12 de fevereiro – Dora beija Otávio, para desgosto de Gustavo Bruno

Alain avisa que acionará a polícia para descobrir onde foi parar sua ex-noiva, mas é impedido pelos pais de Cris (que sabem sobre a viagem no tempo). Piedade revela que tem interesse em voltar com seu casamento com Eugênio. Dora beija Otávio (Patrick Sampaio), para o ódio de Gustavo Bruno (que aparentemente quer todas as mulheres da novela para ele).

André (Emiliano Queiroz) conta para Alain sua relação com o casarão.

Quarta-feira, 13 de fevereiro – Isabel ouve a conversa sobre viagem no tempo

Grace (Patrycia Travassos) sente que o espírito de Felipe está rondando Isabel e fica preocupada. No passado, Cris passa mal. Dora observa Hildegard (Irene Ravache) e Danilo na porta da casa de Eugênio. Isabel ouve uma conversa sobre o portal para outra dimensão e fica meio assim com a informação:

O médico descobre que Cris foi dopada.

Quinta-feira, 14 de fevereiro – Cris recebe spoiler de sua vida

Isabel é ameaçada pela Guardiã. Alain suspeita que Isabel pode ter sido a pessoa responsável pelo dopping de Cris. Graça conta para Cris que ela ficará com Danilo… em outra vida. Sim, não no presente, só na próxima vida.

Gustavo Bruno se revolta com Dora e Otávio juntinhos. Cris passa mal e desmaia nos braços de seu amado Danilo.

Sexta-feira, 15 de fevereiro – Gustavo marca data de casamento com Julia

Cris conta a Danilo que suspeita estar grávida. Ana (Júlia Lemmertz) e Flávio (Ângelo Antônio) vão até a mansão de Julia Castelo e a mãe de Cris pergunta a André como a filha viaja no tempo. A gravidez de Cris no passado é confirmada. Gustavo Bruno anuncia um evento muito importante: ele marcou a data de casamento com Julia. Sem pergunta pra ela!!!

Sábado, 16 de fevereiro – Cris planeja uma fuga

Pega de surpresa com a data, Cris sofre. Alain revela a Grace sobre o dopping de Cris. No passado, Cris conta para Danilo sobre a data do casamento, e pede ajuda num plano para fugir.

Eugênio planeja demitir Bendita, mas Cris aparece para impedir isso.