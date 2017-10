Final de ‘A Força do Querer’: tudo o que rolou no último capítulo

Na noite dessa sexta (20), a Globo exibiu o esperado último capítulo de ‘A Força do Querer‘ para o delírio do público de casa. Desde ‘Avenida Brasil‘ uma novela das nove não mobilizava tanto o público. Em meio a tantos spoilers falsos que foram vazando nos últimos dias, confira aqui o que aconteceu nesse derradeira capítulo:

Ritinha vai embora do Brasil, Ruy e Zeca viram amigos

A sereia mais desinibida da televisão fugiu para o Parazinho com o Ruyzinho e fugiu de Ruy (Fiuk) e Zeca (Marco Pigossi) feito o Diabo foge da cruz. Ritinha (Isis Valverde) vai até o Acre, e no meio da perseguição tanto Ruy quanto Zeca se afogam de novo durante uma tempestade como no primeiro capítulo. Os dois viram melhores amigos ao perceberem que estavam ligados pela profecia do índio e Ritinha foi parar em Las Vegas trabalhando como sereia em um aquário.

Bibi Perigosa é presa (mas fica com Caio)

Após confessar para Dantas (Edson Celulari) que foi a responsável por incendiar o restaurante para proteger Rubinho (Emílio Dantas), Bibi Perigosa (Juliana Paes) se entregou na Justiça e foi presa. Enquanto seu ex-namorado morria numa troca de tiros com Sabiá (Jonathan Azevedo), Bibi estava numa boa na cadeia escrevendo num diário suas memórias como esposa de traficante. Anos depois, ela se reencontrou com Caio e os dois ficaram juntos. Bibi lança o livro – e dá autógrafo para a verdadeira Bibi Perigosa que estava na fila.

Silvana percebe que tem uma doença quando sua filha é sequestrada

Para ter certeza que ia receber o dinheiro que Silvana (Lília Cabral) estava devendo, o agiota sequestra Simone (Juliana Paiva). Com isso, ela percebe que tem uma doença e precisa se cuidar (ah, a polícia conseguiu resgatar a filha, não se preocupe). Silvana se internou para tratar seu vício por jogo, e manteve se cuidando.

Cibele se casa… com ela mesma (!!!)

Cansada de passar a novela inteira atrás do Ruy, Cibele (Bruna Linzmeyer) mandou um convite de casamento para todos os personagens da novela sem informar o nome do noivo. Chegando no altar, ela revelou que foi tudo uma zoeira do bem e que ela estava se casando consigo mesma, para mostrar que é empoderada e se ama.

Ivan finalmente consegue curtir a praia

Deu tudo certo na cirurgia de Ivan (Carol Duarte) de retirada dos seios, mas ele encarou um pequeno climão ao encontrar Cláudio no show de Alcione.

Com o corpo novo, Ivan passou a se conectar cada vez mais com o que sempre sentiu internamente, e depois de um tempo reencontrou Claudio na praia. Rolou até um beijinho!

Jeiza enfrenta mil bandidos, luta no UFC e tem um final feliz

Depois de salvar Simone do sequestro do agiota, Jeiza (Paolla Oliveira) tomou um pé na bunda de Caio, que foi para Israel se especializar em Direito e meio que tentou levar a policial multiuso junto.

A personagem enfrentou no mesmo capítulo um agiota maníaco e uma guerra de facções no Morro do Beco, mas o momento mais emocionante foi quando esteve lutando no UFC e ganhou o tão desejado cinturão sob a torcida de Zeca. Ao final, eles ficaram juntos e tiveram um casal de gêmeos.