Como Gianecchini transformou o Régis em um mocinho tão adorado?

Embora o nome de Marcos Palmeira apareça ao lado de Juliana Paes na abertura de ‘A Dona do Pedaço‘, a gente sabe que as chances de Régis (Reynaldo Gianecchini) ficar com a boleira é muito maior. Tudo isso se deu graças ao processo de construção do personagem, bastante centrado na figura do homem malandro de bom coração. E Reinaldo Gianecchini tem uma parcela do mérito de ter transformado o Régis em alguém tão adorável.

O ator já tinha trabalhado com Walcyr Carrasco em um outro papel parecido, na novela ‘Verdades Secretas‘, mas ele explicou ter feito outra pesquisa para incorporar Régis. O personagem de ‘A Dona do Pedaço’ é um bon vivant e golpista, mas tem dentro de si um lado bom, que nunca foi valorizado por sua família. Para o porte do personagem, o ator buscou fazer atividades físicas como começar a praticar tênis.

Uma das inspirações de Gianecchini para Régis foi o ator Ryan Gosling, que sempre interpreta tipos com roupa impecável. “É seguro de si e não entrega tanto o jogo”, explicou o ator que também defende que o personagem é uma construção feita segundo a opinião do público e o desenrolar da história. Tanto que, lá no começo da divulgação da novela, o ator explicou que não fazia ideia se o Régis seria um vilão: “vou tentar dar o meu melhor para que ele ganhe o público”, profetizou. E não é que ele estava certo?

Conversamos com Reynaldo Gianecchini e ele falou um pouco do processo de composição do personagem. Você pode conferir no vídeo abaixo: