Conheça a história de ‘Orgulho e Paixão’, baseada em Jane Austen

Uma das principais autoras de livros do mundo é Jane Austen. A escritora inglesa publicou seus romances no final do século 18 e ficou conhecida como uma autora muito feminista: as principais personagens de seus livros eram todas mulheres determinadas e que não se curvavam à sociedade comandada pelos homens. Por isso é muito legal vermos que o autor Marcos Bernstein pegou todo esse universo da autora e juntou tudo na nova novela das 18h, ‘Orgulho e Paixão‘.

Baseada no livro ‘Orgulho e Preconceito’ (com umas pitadas de ‘Emma’, ‘A Abadia de Northanger’, ‘Lady Susan’ e ‘Razão e Sensibilidade’), a novela conta a história de Elisabeta Benedito (Nathalia Dill), uma garota divertida e empoderada que sonha em conhecer o mundo em vez de se jogar de cabeça em um casamento. Isso incomoda muito sua amiga Ema (Agatha Moreira), que ama ficar arranjando pretendentes para suas amigas, e as irmãs que são loucas para casar com os melhores pretendentes. Só que as coisas começam a mudar para Elisabeta quando ela conhece Darcy (Thiago Lacerda), um homem sisudo com quem vive brigando, mas que nascerá um sentimento legal entre eles.

Mas vai ter vilania nessa novela? Com certeza! O relacionamento (aos trancos e barrancos) de Elisabeta e Darcy terá como principal antagonista a ambiciosa Susana (Alessandra Negrini), a mulher que deseja ficar com o rapaz inteligente DE QUALQUER MANEIRA. Confira o resumo explicadinho da primeira semana de ‘Orgulho e Paixão’:

Terça-feira, 20 de março – Elisabeta e Darcy se conhecem

A novela já começa mostrando Elisabeta contando para a gente como seu sonho é conhecer o mundo. Enquanto isso, sua mãe Ofélia (Vera Holtz) está mais preocupada em falar para as filhas casarem com homens de posse. Ema avisa que Camilo (Maurício Destri) e Darcy estão chegando na cidade e que haverá um baile. Ofélia fica bravíssima ao ver que, ao contrário das irmãs, Elisabeta está 0% interessada na festa. A vilã Julieta (Gabriela Duarte) reafirma que será a dona do Vale do Café, e conta com a ajuda da também vilã Susana. Elisabeta conta para Ema que não tem prioridade em se casar, mas logo conhece Darcy. Que fofo, né?

Quarta-feira, 21 de março – Elisabeta vai ao baile

Se você achava que o casalzinho ia curtir momentos românticos como em qualquer novela, ACHOU ERRADO. Darcy e Elisabeta discutem feio e o rapaz conta que quer ficar longe dela.

Para não precisar ir ao baile, Elisabeta finge que está adoentada. No entanto ela muda de ideia e topa participar dos festejos.

Quinta-feira, 22 de março – Muitas confusões no baile

Darcy fica de olho em Elisabeta (mesmo brigando direto com ela). Camilo e Jane (Pâmela Tomé), irmã espevitada de Elisabeta, curtem a festa juntos. Susana, que está louca para fisgar Darcy, percebe que seu amado não tira os olhos de Elisabeta (e vice-versa). Como era de se esperar, o casalzinho volta a se encontrar e brigar de novo.

No meio do baile, o advogado mais velho Jorge (Murilo Rosa) convida Ema para dançar. Barão Afrânio (Ary Fontoura) confessa a Jorge que está muito doente.

Sexta-feira, 23 de março – Elisabeta e Darcy se unem para ajudar Jane

Elisabeta e Darcy voltam a discutir. Jorge, que secretamente esconde uma paixão por Ema, não consegue confessar seu amor. Susana, que também estava de olho em Camilo, ficou pistola ao ver que Jane está na casa do rapaz, doente.

Como o estado dela piora, Darcy e Elisabeta precisam se unir para buscar o médico juntos. Os dois ficam presos no meio de uma tempestade.

Sábado, 24 de março – Elisabeta e Darcy se beijam

Com esforço em conjunto, os dois conseguem tirar o carro da lama. Ema fica desconfiada do médico que parece esconder o estado real de saúde de seu avô. Ofélia vai até a casa de Camilo para pedir que sua filha continue lá (obviamente ela não tem qualqueeeer interesse matrimonial na situação). Apaixonado por Mariana (Chandelly Braz), irmã de Elisabeta, o coronel Brandão (Malvino Salvador) aceita o conselho de Ema e diz que irá procurá-la. Darcy e Elisabeta se beijam, e Petúlia (Grace Gianoukas) vê tudo.