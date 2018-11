Conheça a música tema de Gabriel e Luz em ‘O Sétimo Guardião’

Já temos oficialmente um casal para shippar na faixa das nove. Gabriel (Bruno Gagliasso) e Luz (Marina Ruy Barbosa) se conheceram em uma situação meio atípica: o rapaz estava com casamento marcado com Laura (Yanna Lavigne), mas abandonou tudo após encontrar com o misterioso gato preto León.

Gabriel pegou suas coisas e #partiuSerroAzul, uma cidade que esconde um grande segredo, no caso uma fonte de água com poderes mágicos. O rapaz foi parar em Serro Azul porque ele está predestinado a ser o próximo guardião da fonte, e é nesse local isolado do mundo que ele conhece o grande amor de sua vida, a ruivinha Luz.

Além do próprio romance atípico, a produção de ‘O Sétimo Guardião‘ tomou uma decisão inusitada a respeito da trilha sonora do casal: a música tema dos dois não é brasileira, e sim internacional. Se trata da música Melatonin, da banda inglesa Phoria.

Confira a música abaixo:

‘O Sétimo Guardião’ tem apostado em muitas músicas internacionais desde o começo, como foi o caso da abertura ao som da música The Chain do grupo Fleetwood Mac.

Outra música usada na ambientação da cidade de Serro Azul (e usada nas propagandas de apresentação da novela antes da estreia) é a gostosinha These Boots Are Made for Walking, da cantora Lewonda (mas originalmente cantada por Nancy Sinatra).

Mas não pense que ‘O Sétimo Guardião’ tem apenas música gringa. O tema da vilãzinha Lourdes Maria (Bruna Linzmeyer), a rival de Luz, é da brasileiríssima Iza. A música escolhida foi Vim Pra Ficar:

Vamos continuar acompanhando a novela ‘O Sétimo Guardião’ e se deliciando com a trilha sonora maravilhosa.