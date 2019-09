Conheça as emoções da primeira semana de ‘Éramos Seis’

Vamos deixar de lado ‘Órfãos da Terra‘ e os milhões de sequestros de Laila (Julia Dalavia) na antiga novela das seis, agora estamos em outra e acompanharemos a vida de dona Lola (Gloria Pires), uma simpática dona de casa que faz de tudo para manter a família unida em ‘Éramos Seis‘.

Nessa primeira semana da novela veremos os principais acontecimentos nascendo: primeiro a dívida de Júlio (Antonio Caloni) com a casa nova, os filhos de Lola aprontando um monte e até uma primeira aparição de Marion (Ellen Rocche), a amante do cabaré. O destino de Lola começará a se desenhar já nessa semana, pois Júlio sentirá um mal súbito, desesperando toda a família.

Vamos se emocionar juntos com ‘Éramos Seis’, então que tal ver o resumão dessa semana?

Segunda-feira, 30 de setembro – Lola tenta agradar marido com jantar

A novela começa com dona Lola encantada ao ver Isabel (Maju Lima) e Julinho (Davi de Oliveira) na procissão. Alfredo (Pedro Sol) dá uma aprontada e provoca seu irmão Carlos (Xande Valois). Genu (Kelzy Ecard) toma uma bronca por se meter na vida de Lola. Olga (Maria Eduarda de Carvalho) manda uma carta para Lola. Alfredo causa confusão na rua. Lola tem a ideia de fazer um jantar especial para Júlio, e acaba contraindo uma dívida no armazém. O patriarca, no entanto, chega em casa bêbado e causa um climão na família.

Zeca (Eduardo Sterblitch) rompe seu namoro com Olga. Júlio sente uma dor muito forte e desaba.

Terça-feira, 1º de outubro – Lola sofre com problema de saúde de Júlio

Júlio tenta se recompor enquanto Lola acalma as crianças, já desesperadas com o ataque do pai. No meio da crise familiar, Carlos faz intriga de Alfredo para Lola, e a mãe obriga os dois a fazerem as pazes. Zeca tenta provocar Olga. O médico aparece e Lola fica preocupada com as recomendações. Preocupada com o marido, Lola pensa em pedir para as irmãs adiarem a visita à casa dela. Júlio vê Lola conversando tensa na cozinha, mais ou menos com essa cara:

Quarta-feira, 2 de outubro – Marion procura por Júlio

Questionada sobre o flagra, Lola mente. Clotilde (Simone Spoladore) decide ir para São Paulo só depois da irmã confirmar. Sem ter muito com quem desabafar, resta à dona Lola conversar com Genu, a fofoqueira do bairro. Mesmo após o término, Zeca faz uma serenata pra Olga.

Alfredo apronta mais uma com a professora, e Lúcio (Arthur Gama) é punido. Marion vai atrás de Júlio na loja de tecidos.

Quinta-feira, 3 de outubro – Inês beija Carlos

Incomodado, Júlio pede para Marion sair. Lola escreve uma carta pedindo para suas irmãs não virem para São Paulo, mas Júlio não deixa que ela envie esta carta. Zeca e Olga se beijam. Lola estranha a presença de Inês (Gabriella Saraivah) em sua casa, sem nem imaginar que ela está lá para beijar Carlos. Júlio se vê obrigado a beber no happy hour do trabalho com o chefe, e acaba ficando bem bêbado.

Sexta-feira, 4 de outubro – Lola se preocupa com demora de Júlio

Júlio fica incomodado com os elogios feitos por Assad (Werner Schünemann). Lola dá uma bronca em Alfredo. Lola repreende Olga por ofender Clotilde. Do nada, Zeca pede a mão de Olga em casamento.

Lola fica preocupada com a demora de Júlio. Shirley (Bárbara Reis) fica chateada com a agressividade de Inês. Olga promete não pensar em Zeca. Júlio prende o cachorro do lado de fora, mas Julinho vai atrás.

Sábado, 5 de outubro – Lola recebe reclamações de Alfredo

Julinho é salvo por Afonso. Depois de toda a confusão, Júlio aceita que a família fique com o cachorro. Alfredo se mete numa confusão para ver quem será o líder do grupo. Júlio é avisado sobre a visita das cunhadas na loja de tecidos e não gosta muito da ideia. Shirley se preocupa em Inês descobrir “a verdade”. Almeida (Ricardo Pereira) se encanta com Clotilde. Júlio reclama de Alfredo para Lola e a gente imagina a protagonista precisando de um copão de vinho pra esquecer essas desgraças todas.

