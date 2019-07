Conheça os personagens de ‘Bom Sucesso’, a nova novela das sete

O que você faria se tivesse apenas seis meses de vida? Uma pergunta dessas até deixa a gente baqueado, imagina o que acontecerá então com a vida de Paloma (Grazi Massafera) em ‘Bom Sucesso‘! Ela fará um exame e descobrirá uma doença terminal, e isso afetará a forma como ela leva sua vidinha. Após agir um pouco inconsequentemente, afinal estaria perto de morrer, logo Paloma descobrirá que seu exame foi trocado com o de um outro homem, Alberto (Antonio Fagundes), e ela decidirá procurar por ele.

Essa é a história da próxima novela das sete, confira mais personagens importantes dessa história que promete nos divertir muito e nos fazer refletir sobre a morte:

Paloma (Grazi Massafera)

Paloma é a heroína dessa história. Desde pequena sempre foi fascinada por livros, e até tem o sonho de fazer Faculdade de Letras. O destino, porém, tinha outros planos para ela: engravidou cedo e precisou abandonar o sonho universitário para trabalhar como costureira e sustentar a filha. Pra piorar, o pai da menina partiu para os EUA em busca do sonho de jogar basquete! Mas Paloma seguiu com sua vida, conheceu outro homem, teve mais dois filhos e ela acabou ficando viúva.

Durante um exame de rotina, Paloma vê sua vida dar uma guinada violenta, pois ela descobre que tem apenas poucos meses de vida. Indignada com a situação, começa a agir de uma forma que ela mesma não se reconhece, até finalmente descobrir que foi tudo um acidente, os exames foram trocados no laboratório. Mas quem é o homem prestes a morrer? Paloma decide ir atrás dele.

Alberto (Antonio Fagundes)

Alberto é um homem rabugento que construiu um império dos livros, a editora Prado Monteiro. Porém, por diversos fatores, sua empresa não anda muito bem das pernas e, pra piorar, ele começa a se sentir mal fisicamente. O exame feito em um laboratório, no entanto, diz que ele está mais saudável do que nunca. Como você já deve ter imaginado, ele é o homem no qual o exame de Paloma foi trocado, e tem apenas poucos meses de vida.

Para aproveitar seus últimos momentos, ele faz as pazes com seu filho mais rebelde e pede para ele ajudar a salvar a editora. É a partir daí que temos uma proposta diferenciada: antes focada em livros de luxo, a ideia agora é lançar livros mais populares.

Ramon (David Junior)

Ramon foi o grande amor de Paloma e com ela teve uma filha, porém ele deixou tudo para trás quando foi aos EUA jogar basquete. Por causa de uma lesão, ele foi impedido de seguir na carreira e passou a trabalhar como assistente do time. Sua vida passará por uma mudança ao receber o telefonema de Paloma, que lhe comunica estar perto de morrer.

Ele então abandona tudo nos EUA e parte para o Brasil retomar esse amor de onde ele deixou, ainda mais agora que o diagnóstico real de Paloma foi confirmado e ela está vivíssima.

Marcos (Rômulo Estrela)

Aqui temos o outro personagem que disputará o amor de Paloma na novela. Marcos é filho de Alberto e saiu debaixo das asas do pai muito cedo, por conflitos de ideias. Cuida de um bar na praia chamado Bar do Peter Pan e quer saber apenas de curtir a vida com várias mulheres, até que é convocado pelo pai para salvar a editora da família.

No meio dessa jornada de crescimento ele esbarra (literalmente) em Paloma na praia, e é amor à primeira vista. Eles voltarão a ter contato quando Paloma procurar por Alberto após o incidente da troca dos exames, e aí começará a guerra entre Marcos e Ramon pelo coração da protagonista.

Nana (Fabíula Nascimento)

Nana, filha de Alberto, é uma mulher que deseja tudo perfeito nos mínimos detalhes. Comanda a editora Prado Monteiro, mas somente do ponto de vista econômico: entende muito bem de números e planilhas complicadas, mas na hora de lidar com o lado artístico tem problemas. Ficará numa situação complicada quando o irmão reaparecer para ajudar na empresa.

Diogo (Armando Babaioff)

Marido de Nana, Diogo é um pouco boy lixo. Além de trair a esposa descaradamente, demonstra um sinal de desvio de caráter sério que poderá afetar a saúde financeira da Prado Monteiro. É bom ficar de olho nele.

Silvana Nolasco (Ingrid Guimarães)

Saindo um pouco desse universo literário, a atriz Silvana Nolasco é um sucesso nas redes sociais. Praticamente uma Vivi Guedes de ‘Bom Sucesso”! Ela conhece Marcos na praia e se encanta pelo rapaz, e tem a ideia de usá-lo para ter o sonho de uma biografia sobre sua vida e carreira.