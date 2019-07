Conheça os principais finais já vazados de ‘Verão 90’

Ainda temos algumas semanas até o final de ‘Verão 90‘, mas o final de praticamente todos os personagens já caiu na internet. Ou seja, quem quiser saber o que acontecerá com Manu (Isabelle Drummond), João (Rafael Vitti), Jerônimo (Jesuita Barbosa), Vanessa (Camila Queiroz) e até da vilãzona Mercedes (Totia Meirelles) já pode até saber o desfecho de cada um dos personagens.

Reunimos aqui os principais acontecimentos dessa reta final de ‘Verão 90’, então se você não quiser estragar sua experiência do último capítulo fique ciente que vamos entrar em uma zona de spoilers!

–

Pra começar, surpreendendo zero pessoas, o casal principal João e Manu ficará junto no final de ‘Verão 90’. Os dois ajustarão as diferenças e encerrarão a novela fazendo uma homenagem ao grupo Mamonas Assassinas. Que fofo, mas alguém tinha dúvidas de que isso ia acontecer? E não se preocupe: João não é pai do filho de Moana (Giovana Cordeiro), podendo curtir à vontade seu amorzão com a patotinha.

Um final feliz também espera o casal de vilões Jerônimo e Vanessa. O irmão de João até vai ser preso por causa dos crimes cometidos (principalmente o de mentir no julgamento da morte da VJ), mas assim que sair de trás das grades ele terá um desfecho feliz com sua amada.

Coisas boas também acontecerão no campo familiar. Jerônimo vai se acertar com Janaína e João, e ficará rico escrevendo o roteiro de um filme sobre a Patotinha Mágica. Esse final cinematográfico contará até com um retorno de Herculano (Humberto Martins)! No final, ficará com Vanessa em um iate de luxo.

–

Mas não se preocupe, vai ter gente tendo final ruim também. Após praticar várias maldades, Mercedes se transformará em camelô no final de ‘Verão 90’. Após tantas maldades e de ter caído no pior golpe de todos, o de acreditar que Galdino (Gabriel Godoy) era um investidor italiano, ela passará a vender muamba na rua. Teremos até cena com a ex-madame fugindo do rapa no último capítulo!

Para saber mais finais, além dos principais personagens, aí só acompanhando os próximos capítulos de ‘Verão 90’.