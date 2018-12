Cris confessa a Alain seu poder de viajar no tempo em ‘Espelho da Vida’

O grande segredo da novela ‘Espelho da Vida‘ era a habilidade de Cris (Vitória Strada) de viajar no tempo e viver no tempo de sua vida passada, Julia Castelo. Em meio a várias idas ao passado, ela foi conhecendo Danilo (Rafael Cardoso) e se apaixonando, e isso afetou seu relacionamento com o noivo Alain (João Vicente de Castro) no presente.

Com os dois separados e Alain nos braços de Isabel (Alinne Moraes), Cris achou que é a hora de confessar seu segredo ao ex-noivo. Assim, Alain descobrirá que Julia Castelo é a vida passada de sua ex… ou será que ele não vai acreditar? Aí é só acompanhando nosso resumão de ‘Espelho da Vida’.

Segunda-feira, 10 de dezembro – Marcelo está prestes a flagrar uma traição

Cris tem um sonho com Danilo e Hildegard (Irene Ravache). Alain e Isabel têm a paquera atrapalhada por Priscila (Clara Galinari). Cris fica preocupada por ter beijado Jorge (Miguel Coelho). Marcelo (Nikolas Antunes) entra na gruta em que Alain e Isabel estão.

–

Terça-feira, 11 de dezembro – Isabel termina o namoro

Marcelo fica furioso com Isabel e Alain. Cris confessa a Edméia (Patricya Travassos) que não sente ciúmes de seu ex-noivo com Isabel. Está 100% de boa mesmo.

–

A vilã termina seu namoro com Marcelo, afinal conseguiu já Alain para si. Priscila diz ter visto seu falecido pai na gruta. Margot (Irene Ravache) vê uma pintura no meio das coisas que vieram do antiquário.

Quarta-feira, 12 de dezembro – Mais um beijo do casal Alain e Isabel

Mariane (Kéfera) tem um encontro. Alan fica bravo ao relembrar o desenho que Cris fez de Danilo. Priscila conta para mais pessoas sobre o encontro sobrenatural que teve na gruta. Alain e Isabel se beijam.

–

Quinta-feira, 13 de dezembro – Julia tem encontro com Danilo

Pessoas da cidade veem Alain e Isabel se beijando. Ana (Júlia Lemmertz) sugere que Cris é a vida atual de Julia Castelo, e Flávio (Ângelo Antônio) diz que isso é uma estupidez. Deixa só ele saber que isso é um belo de um…

–

Alain e Isabel finalmente têm uma noite de amor. No passado, Julia se encontra com Danilo. Margot passa mal ao ver o ateliê que era de Hildegard.

Sexta-feira, 14 de dezembro – Cris quer encontrar o filho de Margot

Julia e Danilo fazem amor no passado, enquanto no presente Isabel tem um pesadelo com sua filha e seu ex. Mauro César (Rômulo Arantes Neto) interrompe o encontro de Mariane. Danilo promete que encontrará Julia em todas as suas vidas futuras. Que coisa mais fofa!!!

Cris sugere que Margot vá procurar seu filho, já esperando que ele seja Danilo. Alain pede para voltar com Cris.

Sábado, 15 de dezembro – Cris conta seu segredo

Cris afirma que não voltará com Alain porque está envolvida com outro homem. Obviamente ela não fala que o outro homem é alguém do século passado que ela namora em meio a viagens no tempo!

–

Irritada com o desprezo de Alain, Isabel inventa que Cris e Jorge estão namorando. Logo depois disso, a vilã mente dizendo que namora Alain agora. Cris revela ao seu ex-noivo que consegue viajar no tempo.