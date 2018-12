Cris desiste de viajar no tempo em ‘Espelho da Vida’

Assim como a banda Los Hermanos, que vez ou outra anuncia o fim das atividades, Cris (Vitória Strada) tomará uma decisão brusca em ‘Espelho da Vida‘: a mocinha não viajará mais no tempo.

Após aceitar dentro de si que ama dois homens, em épocas diferentes, Cris passará por uma crise de ciúme em 1930 ao ver seu amado Danilo (Rafael Cardoso) saindo da casa de uma outra mulher. De volta ao presente, a atriz confessará a Margot (Irene Ravache) que não pretende mais viajar no tempo para assumir o corpo de Julia Castelo.

Mas, também como a banda Los Hermanos, nenhuma decisão é definitiva nessa novela. Poucos capítulos depois, André (Emiliano Queiroz) aparecerá do nada para a mocinha e dirá que ela não pode deixar de viajar no tempo. Será que o mistério da morte de Julia está prestes a ser solucionado? Só vamos saber disso acompanhando todos os detalhes no nosso resumão semanal.

Segunda-feira, 24 de dezembro – Cris flagra Danilo saindo de casa

Cris, no corpo de Júlia, pergunta a Bendita (Luciana Malcher) sobre o bilhete. Isabel (Alinne Moraes) procura por Julia no casarão e é expulsa. Edméia (Patricya Travassos) tenta avisar Isabel para desistir de procurar por Cris na casa abandonada. Dalton (Marcello Escorel) conta que Alain (João Vicente de Castro) precisará ficar em coma induzido.

Bendita leva Cris até a casa de Maristela (Letícia Persiles), e a garota vê Danilo saindo de lá com Henrique.

Terça-feira, 25 de dezembro – Cris descobre o acidente de Alain

Cris começa a achar que Danilo tem uma família. Dora (Alinne Moraes) tenta consolar a amiga. A notícia de Alain ser pai de Priscila (Clara Galinari) se espalha pela cidade. Cris pede para sua amiga do passado descobrir quem é Maristela. Gustavo Bruno (João Vicente de Castro) cria um plano para fazer Cris achar que Danilo é amante de Maristela.

A atriz volta ao presente e descobre sobre o estado de saúde de Alain.

Quarta-feira, 26 de dezembro – Dois novos personagens aparecem

Durante o coma, Alain sonha com seu avô. Cris promete que não pensará mais em Danilo.

As filmagens são suspensas por tempo indeterminado. Dois homens chegam em Rosa Branca e Américo (Felipe Camargo) conta a Cris que eles são seus filhos.

Quinta-feira, 27 de dezembro – Isabel provoca Cris

Gentil (Ana Lúcia Torre) reclama sobre os rapazes. Cris visita Alain durante o coma, e promete que ficará ao seu lado. Lenita (Luciana Paes) e Isabel entram em pé de guerra, daquelas mais veladas. Diante de Cris, Isabel dá aquela provocada na rival, contando que dormiu com Alain.

Sexta-feira, 28 de dezembro – Alain reage no hospital

As duas adversárias se enfrentam. Enquanto isso, Alain tem um sonho com vidas passadas, inclusive com ele mesmo em 1930. Edméia lamenta esse fascínio que Isabel tem por Alain. Isabel é avisada sobre a presença de Cris no casarão de Margot. Cris toma a decisão de não voltar mais ao passado pois não quer mais incorporar sua vida anterior.

Cris dorme após um suco sabotado e Alain reage quando sua filha aparece no hospital.

Sábado, 29 de dezembro – Cris tem sonho com Danilo

O médico pede para todo mundo deixar Alain descansar. Mariane (Kéfera) é motivo de briga entre Mauro César (Rômulo Arantes Neto) e Marcelo (Nikolas Antunes). Margot estranha o cochilo de Cris em seu quarto, e a garota começa a sonhar com Danilo. Isabel conta a Alain que Cris não o ama. André aparece e pede para Cris não abandonar suas viagens no tempo.