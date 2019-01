Cris é alertada de que não pode mudar o passado em ‘Espelho da Vida’

Se tivéssemos o poder de viajar para o passado, com certeza tentaríamos mudar alguma coisinha que não nos agrada. Porém, vários filmes e séries sobre viagem no tempo nos mostram que isso é algo inviável, pois mudaríamos também o presente com isso. Pois bem, e esse é o tipo de coisa que nossa querida Cris (Vitória Strada) não pensa durante suas viagens no tempo em ‘Espelho da Vida‘.

Nos capítulos previstos para a próxima semana, a jovem atriz tem a ideia de mudar um pouco o passado a fim de salvar Piedade (Júlia Lemmerz), a mãe de sua vida anterior. Claro que isso pega muito mal, e Cris recebe uma bronca da Guardiã do casarão de Julia Valência, afinal ela não pode sair por aí mudando as coisas como bem quer.

Será que isso vai dar ruim? Aí só lendo nosso resumão de ‘Espelho da Vida’.

Segunda-feira, 28 de janeiro – Daniel se prepara para vir ao Brasil

Eugênio (Felipe Camargo) não conta pra ninguém a origem do Henrique. Danilo (Rafael Cardoso) revela para sua mãe que nem pensa mais em Julia Castelo e que deseja ir para Paris. Enquanto isso, no presente, Daniel tem a ideia de vir ao Brasil.

Eugênio revela que Henrique é seu filho biológico. Felipe (Patrick Sampaio), possuído pelo ritmo Ragatanga, jura vingança contra Alain (João Vicente de Castro)

Terça-feira, 29 de janeiro – Margot visita Cris em seus sonhos

Alain dá aquele pulo de susto quando vê o espelho do camarim se quebrar por obra do sobrenatural. Grace (Patrycia Travassos) se despede de Isabel (Alinne Moraes), que comemora. Margot (Irene Ravache) tem um sonho no qual visita Cris no passado. Eugênio dá uma graninha para Dora passar informações sobre Julia.

Alain é convidado a ler o diário de Julia.

Quarta-feira, 30 de janeiro – Dora é ameaçada por Gustavo Bruno

Ana conta a Alain que se comunicou com a Cris, mesmo ela estando em outra dimensão. No passado, Gustavo Bruno usa toda sua macheza desnecessária para ameaçar Dora.

Usando seu dom artístico, Daniel decide fazer uma releitura do quadro pintado por Danilo no passado. Isabel descobre sobre a festa do elenco do filme, e arranja um jeito para ir lá.

Quinta-feira, 31 de janeiro – Isabel se afoga

Após confrontar o padre, Eugênio agride o sacerdote. Américo pede para Ana lhe mostrar o diário de Cris. Alain fica meio bravo ao ver Isabel na festa do elenco, mas se anima quando percebe sua filha junto. Cris encontra com Danilo escondidinha. Isabel se afoga, e Alain aparece para salvá-la como um autêntico herói.

Sexta-feira, 1º de fevereiro – Alain é chamado de “pai” pela primeira vez

Alain salva Isabel do afogamento, e ela logo é examinada pelo médico. Américo é acusado de ser um péssimo pai. Preocupada com o estado do padre, Piedade pede para sua filha Julia lhe dar mais informações. O espírito de Vicente (Reginaldo Faria) tenta afastar Felipe do casal Alain e Isabel, mas o jovem diz que quer dar sofrimento a eles.

Priscila (Clara Galinari) chama Alain de pai pela primeira vez. Cris tem a ideia de voltar ao presente com o objetivo de salvar a vida de Piedade no passado.

Sábado, 02 de fevereiro – Cris recebe uma bronca da Guardiã

Cris é avisada pela Guardiã que ela não tem autorização para interferir em acontecimentos do passado. Devastada, Cris procura o Margot, que a conforta. A jovem viajante no tempo é acalmada pelos seus pais e conselheiros. Cris tenta ir embora da casa de Margot, mas dá de cara com Alain.