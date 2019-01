Cris mistura passado com presente e é internada em ‘Espelho da Vida’

A vida não está fácil para Cris (Vitória Strada). Além de precisar viajar constantemente ao passado com o intuito de investigar a morte de Julia Castelo, sua vida passada, a mocinha ainda precisa lidar com os problemas do presente. Isabel (Alinne Moraes), por exemplo, é tão pedra no sapato da atriz que tentará dopá-la nos próximos capítulos de ‘Espelho da Vida‘.

Isso causará um dano terrível em Cris, que passará a misturar pessoas do presente e do passado. Ou seja, em ver de enxergar Alain (João Vicente de Castro), a moça verá Gustavo Bruno e por aí vai. Com essa confusão mental, os personagens da novela decidem internar Cris até que ela recobre a lucidez, sem imaginar que a confusão foi causada pela sabotagem de Isabel.

Para saber mais detalhes sobre a semana em ‘Espelho da Vida’, é só ler nosso resumão!

Segunda-feira, 4 de fevereiro – Alain é seduzido graças a espírito

Cris é medicada, e Alain fica revoltado com o estado atual de sua antiga noiva. Os pais de Cris e a dona Margot (Irene Ravache) explicam a Alain que a garota está viajando no tempo.

–

Alain conta que vai proteger Cris dormindo até ela acordar e contar onde esteve. O espírito de Felipe (Patrick Sampaio) faz Alain ser seduzido por Isabel. Cris acorda e chama Alain de Gustavo Bruno.

Terça-feira, 5 de fevereiro – Cris conta que viaja no tempo

Cris se desespera e explica a Alain (maaais uma vez) que ela viaja no tempo e vive como sua vida passada, Julia Castelo. Alain não acredita nessa história e diz que ela precisa ser tratada. O diretor conversa com seu amigo e ouve a sugestão de que precisa conversar melhor com Cris, principalmente a respeito das páginas do diário. Daniel (Rafael Cardoso) topa fazer uma terapia de regressão.

–

Quarta-feira, 6 de fevereiro – Daniel passa por regressão

Daniel ouve se sua terapeuta como funciona a regressão. Mariane (Kéfera) fica surpresa com a aparição de Cris. Isabel pede para que sua amiga ajude a dopar Cris mais uma vez. Durante a terapia de regressão, Daniel se enxerga como Danilo pintando o quadro de Julia. A sopa de Cris é “batizada” pela amiga de Isabel e Margot serve a comida para a atriz.

–

Alain entrega para Cris a carta que Julia escreveu para Piedade (Júlia Lemmertz).

Quinta-feira, 7 de fevereiro – Cris é internada

Dopada, Cris fica muito exaltada ao ler a carta de Julia. Através da leitura, Cris descobre que Julia ficou grávida de Danilo. Em um momento de pura tensão, Cris passa a acreditar que é Julia, e o médico decide encaminhá-la para um psiquiatra.

–

Cris enxerga Américo (Felipe Camargo) como Eugênio, e grita com o pai. Cris é levada para hospital psiquiátrico, deixando Alain arrasado. A garota então recebe a visita de André (Emiliano Queiroz).

Sexta-feira, 8 de fevereiro – Sheila rompe com Isabel

André promete a Cris que irá tirá-la da clínica. Ana (Julia Lemmertz) e Flávio (Ângelo Antônio) decidem voltar ao Rio de Janeiro levando Cris. Isabel tenta entrar no hospital, mas André a confronta. Sheila (Dandara Albuquerque) desiste de ajudar Isabel e declara ter provas contra a malvada.

–

Cris pede para Alain ler a carta novamente. Durante a terapia de regressão, Daniel vê o rosto de Julia, e promete ir atrás dela.

Sábado, 9 de fevereiro – Cris é resgatada do hospital

Daniel decide viajar ao Brasil atrás da mulher que viu em sua regressão. Cris lê a carta e agradece a seu ex-noivo. Margot está na bad com o estado de Cris, mas Grace (Patrycia Travassos) aparece para confortá-la. Lenita (Luciana Paes) tenta convencer Isabel a parar de fazer fake news sobre Cris no jornal.

–

Alain escuta do médico a teoria de que Cris pode ter sido dopada. André, junto de Margot, resgatam Cris do hospital e a levam até a casa de Julia.