Cris volta no tempo e termina com Danilo em ‘Espelho da Vida’

Deu ruim o relacionamento à distância de Cris (Vitória Strada) e Danilo (Rafael Cardoso) em ‘Espelho da Vida‘. Após desconfiar muito do namorado do passado, já que o viu saindo da casa de uma outra mulher, a vida atual de Julia Castelo volta no tempo e ela rompe sua relação com o rapaz. Fácil assim.

Essa não é a única interferência que Cris fará no meio dessas viagens temporais. Um pouco antes, no presente, Cris revelará a Alain (João Vicente de Castro) que seu ex na verdade é a reencarnação de Gustavo Bruno. Claro que ele não acredita à primeira vista, mas depois passa a investigar sobre seu antepassado espiritual.

Para saber o que mais acontecerá em ‘Espelho da Vida’, o jeito é acompanhar nosso resumão!

Segunda-feira, 31 de dezembro – André rodeia Cris e Isabel

André (Emiliano Queiroz) pressiona Cris e diz que não desistirá dela. A atriz conversa com Dalton (Marcello Escorel) sobre os sonhos que tem com Danilo, e Isabel (Alinne Moraes) escuta tudinho provavelmente achando que a rival é louca.

–

Após ouvir a conversa, a vilã começa a investigar sobre a relação de Julia Castelo com Danilo. André manda um embrulho misterioso para Isabel, com um bilhete.

Terça-feira, 1º de janeiro – Alain tem sonho misterioso

Vicente (Reginaldo Faria) avisa a André que Cris precisa voltar ao passado urgentemente, sem Isabel saber. A jornalista recebe páginas do diário de Julia. Alain tem um sonho estranho envolvendo Felipe (Patrick Sampaio), e conta à Cris que seu acidente foi causado por ele. Logo depois, o diretor confessa ter dormido com Isabel.

–

Quarta-feira, 2 de janeiro – Cris pede um tempo

Cris não aceita o pedido de desculpas de Alain. O diretor recebe alta do hospital. Sheila (Dandara Albuquerque) encontra mais páginas do diário de Julia. Alain é recebido pelo pessoal da produção. Cris pede um tempo a Alain.

–

Quinta-feira, 3 de janeiro – Crianças fazem rolê macabro

Jadson (Otávio Cardozo) tenta levar as crianças de Rosa Branca para a mansão velha. Alain conta ao amigo sobre como Cris se considera a reencarnação de Julia Castelo. A Guardiã aparece para as crianças, e chama Jadson de outro nome. Cris vê uma foto de Felipe, como numa visão, confirma ter conhecido o primo de Alain.

–

Sexta-feira, 4 de janeiro – Cris revela sobre a vida passada de Alain

Cris conta a Alain que ele é a reencarnação de Gustavo Bruno. Eis a reação do “mocinho” da novela:

–

Priscila (Clara Galinari) vê o quadro de Julia e a acha parecida com Cris. Américo (Felipe Camargo) ganha a partida de pôquer. Flávio (Ângelo Antônio) vê Jadson dormindo em sua cama.

Sábado, 5 de janeiro – Cris termina seu namoro

Isabel reage mal ao descobrir que Alain quer a guarda compartilhada da filha. Inquieto, Alain tenta descobrir mais informações sobre Gustavo Bruno. Cris pede para a Guardiã impedir Isabel de entrar na casa. Já no passado, Julia termina com Danilo.

–

Enquanto isso, no presente, Alain encontra um envelope dentro de um livro na mesma casa de Julia.