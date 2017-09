Cristiano Araújo inspira protagonista de nova novela das 21h

“A Força do Querer” nem acabou ainda e já começam a pipocar informações da novela que vai substituir “O Outro Lado do Paraíso”, em 2018. Por enquanto, a notícia mais quente é que ela será protagonizada por um personagem inspirado em Cristiano Araújo.

Mas, ao invés de sertanejo, ele será um cantor de axé. Batizado de Beto Falcão, ele será um músico pouco conhecido que passa a gerar comoção nacional depois de morrer tragicamente. “Sua fama se consolidou, colocando-o naquele panteão de figuras que saíram da vida para entrarem na história, assim como Cristiano Araújo”, revelou o autor João Emanuel Carneiro, em entrevista ao Extra.

A grande diferença é que Beto Falcão não morrerá de fato e vai se manter escondido numa ilha, enquanto vê sua popularidade aumentar. A novela tem o nome provisório de “De Volta Para Casa”.

A pré-produção ainda está no comecinho, mas Emílio Dantas – o Rubinho de “A Força do Querer” – já está sendo cotado para protagonizar o folhetim. De acordo com a coluna de Patrícia Kogut, o ator vai aparecer completamente diferente, com dreadlocks e figurino extravagante.