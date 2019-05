Dalila comete maldade com filho de Laila em ‘Órfãos da Terra’

O plano de vingança de Dalila (Alice Wegmann) continua em ‘Órfãos da Terra‘. Após causar uma recaída em Miguel (Paulo Betti), a vilã escolheu bem o novo alvo: Raduan, o filho de Laila (Julia Dalavia).

Durante o evento que acontecerá no instituto, Dalila (sob a identidade de Basma), pegará a criança e levará para passear na rua, sem ninguém saber. Em um determinado momento, Dalila abandonará o garoto na rua, sozinho, à mercê de todos os perigos possíveis. Laila entrará em desespero ao descobrir o sumiço do filho, e caberá a Jamil (Renato Góes) salvar a criança.

Para saber mais detalhes, recomendo ler nosso resumão da semana.

Segunda-feira, 3 de junho – Dalila se aproxima de Raduan

Camila (Anaju Dorigon) pede para seu pai Miguel parar de ir à casa de jogos. Dalila compra alguns produtos para Missade (Ana Cecília Costa). Elias (Marco Ricca) pede para Helena (Carol Castro) esperá-lo.

–

Chegou o dia da festa do instituto, e Laila não gosta de ver Dalila com seu filho Raduan.

Terça-feira, 4 de junho – Dalila abandona Raduan na rua

Laila dá a ideia de Dalila se consultar com Letícia (Paula Burlamaqui) para ver a respeito de sua doença gravíssima. Paul (Carmo Dalla Vecchia) convence Camila a ir no evento do instituto. Jamil e Bruno (Rodrigo Simas) discutem, Laila se vê na função de apartar.

–

Missade faz confidências a Dalila. Dalila deixa Raduan brincar sozinho numa praça e o abandona.

Quarta-feira, 5 de junho – Jamil salva Raduan

Laila entra em desespero ao saber que seu filho sumiu. Dalila conta para Jamil um possível local para encontrar Raduan. O protagonista se joga na frente de um carro para salvar o filho. Bruno encontra Norberto (Guilherme Fontes) em sua casa. Paul pergunta a Dalila o que ela sente por Jamil.

–

Quinta-feira, 6 de junho – Raduan reconhece Dalila

Letícia deixa Laila e Dalila visitarem Jamil na UTI. Paul dá ordens para Miguel perder dinheiro no cassino. Elias continua enganando Missade para se encontrar com Helena. Raduan chora muito ao ver Dalila, e Laila não entende o motivo. Por que será, não é mesmo?

–

Almeidinha (Danton Mello) descobre que Fauze (Kaysar Dadour) saiu da cadeia. Paul ordena que um homem ataque a lojinha de Missade.

Sexta-feira, 7 de junho – Paul convida Fauze

Laila tenta impedir o ataque verbal. Norberto rasga seu contrato pré-nupcial. Elias promete que vai se separar de Helena. Bruno tenta ajudar Missade. Paul deseja Fauze no Brasil, junto dos outros personagens da novela, para causar ainda mais.

–

Sábado, 8 de junho – Helena está grávida

Jamil fica enciumado com Bruno (de novo).

–

Paul sente que Dalila o despreza um pouquinho. Laila não deixa Dalila ajudar a reconstruir a barraquinha de Missade. Fauze chega ao Brasil e é recepcionado por Paul. Dalila descobre que Helena está grávida de Elias.