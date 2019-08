Dalila é presa e Jamil consegue seu divórcio em ‘Órfãos da Terra’

Longe da gente querer comemorar desgraça alheia, mas ficamos muito felizes com os acontecimentos dos próximos capítulos de ‘Órfãos da Terra‘. Isso porque o casamento da vilã Dalila (Alice Wegmann) com seu querido Jamil (Renato Góes) chegará ao fim, com direito a uma prisão temporária da malvada.

Com a ajuda de Hussein (Bruno Cabrerizo), que retornará à novela após um tempo fora, Laila (Julia Dalavia) conseguirá um plano não só que afaste de vez Dalila de Jamil, como também conseguirá com que Almeidinha (Danton Mello) prenda a vilã por presenciar uma ameaça.

Com o fim de seu casamento, claro que Dalila entrará naquela espiral de descontrole e ódio de vilãs de novela, e vamos adorar acompanhar. Para saber mais, veja nosso resumão da semana!

Segunda-feira, 5 de agosto – Jamil recebe o resultado falso de DNA

Dalila fica bem preocupada ao saber que Robson sobreviveu ao ataque. Enquanto isso, a vilã descobre que seu exame de DNA não será feito no laboratório que ela havia armado, e se desespera sobre como vai falsificar o resultado. Querida, é só procurar a clínica de ‘Bom Sucesso‘ que o diagnóstico errado é certeiro!

Cibele (Guilhermina Libanio) sofre com a morte de Davi (Vitor Thiré). Gabriel pede para o biomédico falsificar o exame de DNA de Dalila. Jamil tem um encontro com Laila. Dalila prova, com um exame falso, que Jamil é o pai de seu bebê.

Terça-feira, 6 de agosto – Hussein retorna

O pior pesadelo de Dalila aconteceu: Robson fugiu do hospital. Jamil tem uma conversa séria com Fauze (Kaysar Dadour). Após saber o resultado do DNA, Jamil pede desculpas para Laila, que chora ao saber que seu amado engravidou Dalila. Valéria (Bia Arantes) e Norberto (Guilherme Fontes) são chamados para um jantar de Dalila. Hussein, que estava sumido há alguns meses na novela, volta ao Brasil.

Quarta-feira, 7 de agosto – Dalila é humilhada por Jamil

Laila explica para Hussein tudo o que aconteceu na novela nos últimos meses, e por que ela não está mais casada com Jamil.

Após saber de tudo, Hussein acompanha Laila no jantar de Dalila. Fauze ajuda Jamil a encontrar sua amada e seu primo, e Laila tem um plano para salvar Jamil. No meio do jantar, Jamil humilha sua esposa Dalila e vai embora de casa. Almeidinha acaba flagrando a ameaça de Dalila.

Quinta-feira, 8 de agosto – Dalila é presa

Gabriel até tenta impedir, mas Almeidinha prende Dalila. Com a vitória do plano, Jamil e Laila trocam beijos ardentes, e logo depois prestam queixa contra Dalila. Toda a novela comemora a prisão da vilã, menos Rania (Eliane Giardini) que está preocupada com a neta. Enquanto Rania visita Dalila na prisão, Jamil e Laila fazem… bem… vocês sabem…

Hussein se apaixona por Helena (Carol Castro). Sai a sentença de Dalila e ela é obrigada a manter uma distância de Jamil. Fula da vida, Dalila promete se vingar de Almeidinha.

Sexta-feira, 9 de agosto – Dalila está um pouco descontrolada

Sobra para Gabriel tentar conter a raiva de Dalila. Helena fica irritada com Elias indo para a casa de Missade (Ana Cecília Costa). Rania continua sofrendo muito pelo que aconteceu com Dalila. A vilã implora para não ser abandonada por Jamil, e tem um surto quando o advogado pede para ela assinar o divórcio.

Elias fica com ciúmes da relação de Missade com o padre. Jamil devolve todas as escrituras que tinha consigo.

Sábado, 10 de agosto – Laila vira refém mais uma vez nessa novela

Jamil e Laila continuam aproveitando esse momento de paz na novela para curtirem umas intimidades. Dalila se emociona ao fazer sua ultrassonografia. Uma refugiada aparece na delegacia e faz uma denúncia grave para Almeidinha. Durante a invasão à confecção clandestina, Laila é mantida como refém. Agora me digam… por que a Laila foi junto???

Jamil fica desesperado com o ocorrido por Laila. Rania tenta falar para Dalila deixar Jamil em paz. Surpreendendo um total de zero pessoas, Jamil resgata Laila.