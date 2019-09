Dalila ganha um novo aliado na reta final de ‘Órfãos da Terra’

A vilã de ‘Órfãos da Terra‘ continua incansável em sua busca por vingança contra Laila (Julia Dalavia), e olha que nem lembramos mais o motivo de tanto ódio contra a protagonista. Nos próximos capítulos da novela das seis, Dalila (Alice Wegmann) conseguirá um novo aliado para lhe ajudar nos planos maléficos.

Após usar Paul (Carmo Dalla Vecchia) e Fauze (Kaysar Dadour) em suas maldades, Dalila contará com a ajuda de Youssef (Allan Souza Lima) para fazer coisinhas enquanto ela está presa. Ele só exige uma coisa: um casamento com a filha do sheik.

Para saber o que mais espera a gente nessa reta final de ‘Órfãos da Terra’, é só conferir no nosso resumão da semana:

Segunda-feira, 9 de setembro – Rania tem um segredo enterrado no jardim

Almeidinha (Danton Mello), que provavelmente nunca viu uma novela na vida, afirma a Jamil (Renato Góes) e Laila que Dalila não oferece mais perigos para o casal.

A grande vilã da novela é transferida de presídio, e Fauze se emociona com a situação dela. Aparece um problema no jardim de Rania (Eliane Giardini) e ela se desespera porque tem medo de descobrirem a caixa misteriosa que enterrou lá. O Padre confessa ter se declarado para Missade (Ana Cecília Costa). Rania é questionada sobre o assassinato de Aziz (Herson Capri).

Terça-feira, 10 de setembro – Rania confessa ter matado Aziz

Fauze ouve a conversa de Rania. Camila (Anaju Dorigon) passa mal e Valéria (Bia Arantes) cuida dela. Fauze quer levar a arma de Rania para a polícia. A matriarca confessa para a família que matou Aziz e que se entregará para a polícia.

Rania conta para Almeidinha como foi o crime, e ela responderá em liberdade. Fauze vai até a prisão e conta a Dalila que Rania é a assassina de Aziz. Camila decide contar a verdade sobre a morte do sheik. Pois é, não fazemos ideia do que está rolando nessa novela.

Quarta-feira, 11 de setembro – Camila conta a verdade sobre a morte de Aziz

Rania pede para Camila não contar a verdade à polícia. Laila pergunta a Almeidinha se tem chance de Dalila querer se vingar de Rania, mesmo estando presa. Camila confessa a Almeidinha que ela na verdade matou Aziz, em vez de sua mãe.

Fauze descobre essa revelação de Camila. Dalila conta a Fauze que ele não é filho de Aziz.

Quinta-feira, 12 de setembro – Youssef chega no Brasil

Fauze fica perturbado ao saber que não é irmão de Dalila. Valéria, que decidiu defender Camila, prepara uma reunião com um advogado. Laila recebe Camila, que lhe pede perdão por ter denunciado ela a Aziz lá no começo da novela.

O advogado escuta o depoimento de Rania. Youssef, ao saber da situação de Dalila, chega ao Brasil. Bruno (Rodrigo Simas) e Marie (Eli Ferreira) se casam e finalmente temos um pouco de alegria e felicidade em ‘Órfãos da Terra’.

Sexta-feira, 13 de setembro – Dalila vê uma esperança em Youssef

Youssef promete ajudar Dalila, mas ela precisa se casar com ele. Todos comemoram a felicidade de Bruno e Marie. Laila revela estar grávida de Jamil, e o imigrante comemora. Péricles (Lucas Capri) diz a Cibele (Guilhermina Libanio) que prefere ser amigo em vez de namorado, mas depois conta a Almeidinha que tomou a decisão por ser virgem. Gabriel volta ao Brasil e tem planos de revelar todas as maldades e crimes de Dalila. Assim do nada??

Sábado, 14 de setembro – Começa o julgamento de Dalila

Gabriel conta para Almeidinha sobre os crimes de Dalila. A vilã nega sobre a acusação de ter matado Paul. Fauze é intimado a depor e confirma que Dalila não matou Paul. Rania finalmente aprova o relacionamento entre Valéria e Camila. Todos são chamados para o julgamento de Dalila. Fauze sofre por ter mentido. Começa o julgamento da vilã da novela e a gente já quer ver no que vai dar.

