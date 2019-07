Dalila se descobre grávida de Paul em ‘Órfãos da Terra’

As coisas pareciam estar indo muito bem para a vilã de ‘Órfãos da Terra‘, afinal Dalila (Alice Wegmann) conseguiu se casar com o grande amor de sua vida que é Jamil (Renato Góes). Quer dizer, tem o fato dele não querer ter nada com ela, mas detalhes né? Após conquistar seu amor na base da chantagem, Dalila terá uma notícia chocante: está grávida.

Isso por si só seria comemorável, afinal Dalila quer desesperadamente criar laços com Jamil, porém tem um problema. A criança em seu ventre não é de seu marido, e sim do falecido comparsa Paul (Carmo Dalla Vecchia). Toda trabalhada na mentira, Dalila contará para Jamil que a criança é dele, e até preparará um exame de DNA falso para comprovar isso.

E como fica Laila nessa história? Como ela vai descobrir essa safadeza? Aí só acompanhando o resumão de ‘Órfãos da Terra’.

Segunda-feira, 29 de julho – Dalila descobre gravidez

Jamil percebe que Valéria (Bia Arantes) está sendo subornada por Dalila. Missade (Ana Cecília Costa) está revoltada e promete não perdoar Helena (Carol Castro) e Elias (Marco Ricca). Dalila se sente humilhada pelo marido. Valéria mente em depoimento. Dalila descobre que está grávida… só que de Paul. Minha nossa!

Terça-feira, 30 de julho – Dalila mente sobre sua gravidez

Fauze (Kaysar Dadour) será perdoado por sua amada se ele ajudar Laila (Julia Dalavia) e Jamil. Com essa motivação, ele faz os dois se encontrarem. Martin (Max Lima) pede perdão a Bruno (Rodrigo Simas). Dalila comunica a Jamil que está grávida dele.

Quarta-feira, 31 de julho – Dalila falsifica exame

Jamil fica desesperado ao saber que tem um filho seu no ventre de sua espora, e garante que não amará Dalila jamais. Rania (Eliane Giardini) confessa ter se assustado ao ler a borra de café de sua filha. Jamil pergunta se aquela criança é dele MESMO.

Helena demonstra vontade de engravidar de novo. Como não consegue provar que Jamil é o pai de sua criança, a vilã falsifica um exame para enganar o mocinho. Dalila ordena que Laila entre em seu carro.

Quinta-feira, 1º de agosto – Jamil coloca Dalila contra parede

Jamil vai atrás do carro de Dalila, em que Laila está. Frente a frente com sua adversária, Dalila confessa estar grávida de Jamil. A gente até já imagina a reação da protagonista:

Laila é socorrida por Fauze e seu amado. Almeidinha (Danton Mello) tenta incriminar Dalila de alguma forma. Jamil manda Dalila refazer o exame de paternidade. Robson aparece e chantageia Dalila.

Sexta-feira, 2 de agosto – Dalila tenta calar Robson

Fauze explica que só se aliou à Dalila porque ela lhe contou ser sua irmã. Rania desconfia da aproximação da crush do Fauze. Missade ajuda o casalzinho Jamil e Laila a fugir dos olhos de Dalila. Bóris (Osmar Prado) conta a Eva (Betty Goffman) que Davi (Vitor Thiré) foi morto. Dalila manda prepararem uma armadilha para Robson, seu aliado até outro dia.

Sábado, 3 de agosto – O plano de Dalila dá errado

Raduan demonstra medo de Dalila. Valéria trata mal Missade. Todos se desesperam com a morte de Davi em um conflito em Israel. A comida de Missade é aprovada por Norberto (Guilherme Fontes). Robson é atacado na prisão, mas escapa da armadilha preparada por Dalila. Ou seja, agora ela está bem ferrada.