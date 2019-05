Dalila usa bomba para incriminar adversária em ‘Órfãos da Terra’

‘Órfãos da Terra‘ segue como uma das mais gostosas novelas sendo exibidas na televisão, e vários acontecimentos explosivos estão prestes a acontecer nos próximos capítulos.

Já sabemos que Dalila (Alice Wegmann), ou Basma que é seu novo nome, está louca para acabar com a família de Laila (Julia Dalavia), mas nos próximos capítulos seu plano terá um probleminha. Cibele (Guilhermina Libanio) descobrirá que a síria está relacionada com Paul (Carmo Dalla Vecchia) e com Camila (Anaju Dorigon), e pensará: “peraí, será que eles estão fazendo um plano contra minha família?“.

Acuada, Dalila mandará plantar uma bomba na mochila de Cibele, e a denunciará anonimamente para a polícia. Infelizmente para a vilã, o plano é descoberto e os policiais pegarão o verdadeiro culpado. A coisa vai esquentar, heim? Mas pra saber tudo, continue acompanhando nosso resumo da semana!

Segunda-feira, 27 de maio – Dalila é descoberta

Dalila, ainda fingindo ser uma mulher chamada Basma, finge homenagear a mãe de Laila. Durante a cerimônia, Laila fica bem enciumada com a proximidade de Dalila com Jamil (Renato Góes). Camila fica apreensiva com seu pai aficionado pelo cassino. Miguel (Paulo Betti) despista Rania (Eliane Giardini) para ir ao seu jogo. Cibele segue Dalila até o hotel e percebe que ela está tramando contra todo mundo da família.

Terça-feira, 28 de maio – Cibele conta sobre a proximidade de Dalila e Paul

Paul, para tranquilizar Camila, promete que não vai deixar Miguel se afundar em dívidas no cassino. Assim, a garota explica para Cibele que não existe plano nenhum contra Laila. Mesmo assim, Cibele conta para Rania que Dalila é a chefona de Paul.

A vilã descobre que estão desconfiando dela. Rania conta tudinho para Jamil e Laila.

Quarta-feira, 29 de maio – Cibele é levada para a delegacia

Dalila denuncia Cibele para a polícia. Tontos como todos protagonistas de novela, Jamil e Laila explicam a Rania que confiam totalmente em Dalila. Miguel é questionado sobre a origem do dinheirinho que apareceu na casa. Laila acredita que seu pai Elias (Marcos Ricca) se encontrou de novo com Helena (Carol Castro). Uma bomba caseira é encontrada na mochila de Cibele e ela vai para a delegacia.

Quinta-feira, 30 de maio – Camila ouve chantagem contra Dalila e Paul

Cibele explica que foi vítima de uma armação. Camila continua bem desconfiada dos rolos que se meteu, ainda mais ao ver Paul dando um dinheiro a um rapaz misterioso. Almeidinha (Danton Mello) descobre quem plantou a bomba na mochila de Cibele. O rapaz contratado chantageia Paul e Dalila, e Camila observa tudinho.

Sexta-feira, 31 de maio – O rapaz que plantou a bomba é preso

Almeidinha segue com as interrogações sobre o caso da bomba. Camila tenta descobrir com Paul quem era o tal rapaz que recebeu dinheiro. Valéria (Bia Arantes) se revolta com o contrato pré-nupcial. O rapaz que plantou a bomba é capturado por Almeidinha. Ao saber da prisão do rapaz através de Jamil, Dalila fica bem TENSA.

Sábado, 1º de junho – Miguel perde dinheiro no cassino

Laila e Elias acham meio estranho Dalila estar bem desconfortável com a prisão do rapaz. Com a ajuda de um advogado enviado por Paul, o rapaz é libertado. Valéria abandona seu noivo e vai para o hotel de Camila. Cibele chega à conclusão (meio óbvia) de que Dalila tentou armar contra ela. Miguel perde um dinheirão no cassino e, ao ver isso, Paul comemora.