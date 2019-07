Dalila usa sequestro para garantir casamento com Jamil em Órfãos da Terra

A Dalila (Alice Wegmann) é um amor de noiva, né? Só que não. A vilã de ‘Órfãos da Terra‘ já colocou as garras de fora e passou a chantagear Jamil (Renato Góes) para se casar com ela. Como mesmo assim ele ainda estava caidinho por Laila (Julia Dalavia), Dalila precisou tomar atitudes ainda mais extremas… que tal o tradicional sequestro de novela?

Nos próximos capítulos de ‘Órfãos da Terra’, Dalila vai ordenar o sequestro de Raduan e o aprisionamento de Laila para garantir que Jamil se case com ela. Quem nunca, né? Ela está tão ciente que Jamil não tem interesses amorosos nela, então o que puder fazer para garantir o “sim” ela fará.

Quer saber como continua essa história? Só ficar de olho no nosso resumo da semana.

Segunda-feira, 22 de julho – Almeidinha descobre o plano de Dalila

Jamil desabafa com o único amigo que tem… seu patrão, Miguel (Paulo Betti). Elias (Marco Ricca) vai atrás de Helena (Carol Castro). Jamil tenta avisar sua amada Laila que Fauze (Kaysar Dadour) é uma pessoa a se desconfiar. Bruno (Rodrigo Simas) e Laila se abraçam e já aparece gente pra dizer que eles estão se pegando.

Almeidinha (Danton Mello) acusa Dalila (Alice Wegmann) de usar Miguel para uma vingança sem sentido contra a mocinha da novela. Não entendemos a linha do raciocínio, mas parabéns!

Terça-feira, 23 de julho – Dalila manda sequestrar Raduan

Dalila fica furiosa com essa afirmação real. Elias e Helena passam por uns momentos juntos. Finalmente chega o dia do casamento de Jamil e Dalila, e Miguel está preocupado com o desânimo do noivo. Será que é porque ele vai casar com uma mulher por quem não tem sentimentos só por causa de uma chantagem?

Bruno ajuda Laila a entrar escondida no casamento. Para garantir a cerimônia, Dalila manda sequestrar Raduan.

Quarta-feira, 24 de julho – Dalila ameaça Jamil e Laila

Fauze manda os capangas atacarem Bruno. Laila tenta fazer Jamil ignorar o casamento e fugir com ela. Fauze grava um vídeo com Raduan e envia para Dalila. Missade (Ana Cecília Costa) fica preocupada com Rauan. Bruno apanha dos capangas. Almeidinha aparece no local do casamento. Dalila exibe para Jamil e Laila o vídeo de Raduan. Olha a audácia!

Quinta-feira, 25 de julho – Dalila consegue se casar

Dalila obriga Jamil a se casar com ela, ou então Raduan será machucado. Bruno tenta ligar para seu amigo, mas desmaia. Jamil nega para Almeidinha qualquer acusação contra Dalila, com medo de perder Raduan. Cada vez mais personagens ficam preocupados com o sumiço de Raduan. Dalila se casa e manda Jamil dançar com ela na frente de Laila. Fauze liberta Raduan e Laila volta para casa com o filho. Tadinha…

Sexta-feira, 26 de julho – Bruno é encontrado e denuncia Dalila

Benjamin (Filipe Bragança) tenta descobrir onde Bruno está através do GPS. Laila conta para Almeidinha sobre o sequestro feito por Dalila, mas conta que não vai prestar queixa contra a vilã. Bruno é encontrado e levado para um hospital. Assim que ele melhora, o fotógrafo denuncia Dalila para Almeidinha.

Laila fica preocupada com a denúncia, pois ela mesma decidiu não acusar Dalila de nada. Jamil devolve os papéis com a documentação da casa de Rania (Eliane Giardini). Almeidinha chama Dalila para um depoimento.

Sábado, 27 de julho – Valéria tem plano contra Dalila

Dalila descobre que foi denunciada por Bruno. Missade tenta ser amiga de Helena. Almeidinha não consegue as câmeras de segurança do local do casamento. Laila quase é atropelada por Fauze. Valéria (Bia Arantes) se revela como uma testemunha do ataque a Bruno. Laila recupera seu emprego no salão. Dalila nega todas as acusações. Valéria decide chantagear Dalila e a gente vai adorar ver esse circo pegar fogo.