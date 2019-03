Daniel, o mocinho de ‘Espelho da Vida’, chegará em breve a Rosa Branca

Acho que essa é a primeira vez que o casal protagonista de uma novela nunca se viu pessoalmente em plena reta final da trama. Embora Cris (Vitória Strada) tenha começado com Alain (João Vicente de Castro), o grande amor de sua vida é Daniel (Rafael Cardoso), a reencarnação do grande amor de sua vida passada em ‘Espelho da Vida‘. E eles estão bem perto de se encontrar.

Daniel apareceu recentemente na novela, mas ele morava na Europa. Graças a sessões de regressão, ele decidiu vir ao Brasil atrás daquela pessoa que aparece em seus sonhos… e deu de cara com Alain (que no caso é a reencarnação de Gustavo Bruno, vilãozinho da vida passada). Essas coincidências vão todas se unir e Daniel rumará para Rosa Branca, a cidade da novela.

Mas como ele vai se encontrar com Cris, sendo que ela está presa no passado após a destruição do portal das dimensões? Ah, para saber isso só acompanhando os nossos resumos semanais de ‘Espelho da Vida’.

Segunda-feira, 18 de março – Alain recebe conselho inusitado

Ao receber a notícia de sua própria prisão, a maquiavélica Isabel (Alinne Moraes) implora para não ser presa. Queremos cara de doida, tipo a Silvia de ‘Duas Caras’!

–

Alain, sem precisar entrar em espelho nem nada, tem pesadelo com seu passado. Ele então recebe um conselho para fazer uma sessão de regressão. Grace (Patricya Travassos) visita a filha, que a humilha. Mariane (Kéfera) descobre que Isabel está presa. Piedade (Júlia Lemmertz) encontra Julia na igreja.

Terça-feira, 19 de março – Letícia chega ao Brasil

Alain se vê na situação de explicar à filha o motivo de Isabel ter sido presa (provavelmente desviando de todas as denúncias de corrupção e tentativa de dopar uma coleguinha). Julia Castelo se despede de Piedade. Como precisa fazer uma sessão de regressão, Alain tenta entrar em contato com Letícia (Letícia Persiles), a misteriosa psicóloga que aparece nas notificações de seu celular e que nunca foi considerada um malware instalado.

–

Piedade peita Gustavo Bruno, e o vilãozinho desconfia que ela sabe onde está Julia. Letícia aparece na exposição de Daniel, que acontece em São Paulo.

Quarta-feira, 20 de março – Margot vê foto de Daniel

Letícia responde a mensagem enviada por Alain. Isabel recebe a visita de sua antiga comparsa, que declara ter vergonha das armações que fizeram juntas. Gustavo Bruno consegue convencer Dora a fazer maldades para se vingar tanto de Julia quanto de Danilo. Nossa, que notícia surpreendente, né?

Eugênio (Felipe Camargo) descobre que Julia e Danilo se casaram em segredo, e ameaça a pobre da Piedade. Durante a produção do filme, Alain questiona se Danilo é realmente o assassino de Julia. Priscila (Clara Galinari) mostra a foto de Daniel para Margot (Irene Ravache), que fica muito emocionada. Piedade descobre que Maristela é a amante de Eugênio.

Quinta-feira, 21 de março – Margot percebe que Daniel é Danilo

Piedade fica furiosa com o marido. O estado de saúde de Augusto (Reginaldo Faria) piora, para o desespero de Hildegard. O espírito obsessor de Felipe estava meio sumido na novela, mas ele volta as dar as caras para atazanar Isabel. Piedade é presa por Eugênio após confrontar o marido. Augusto morre, deixando Hildegard desesperada. Margot chega à conclusão que Daniel é nada menos que a reencarnação de Danilo.

–

Sexta-feira, 22 de março – Alain acredita que Julia é Cris

Hildegard vai até a prisão informar Danilo sobre a morte de Augusto. Ainda muito interessado em casar com Julia Castelo, Gustavo Bruno chantageia o futuro sogrão para garantir essa boquinha. Isabel é liberada da prisão e pede ajuda para ser uma pessoa melhor.

–

Alain conversa com a psicóloga Letícia. Hildegard consegue soltar Danilo, que corre atrás de Julia. Alain vai até a casa de Julia e chega à conclusão que Julia Castelo é a vida passada de Cris.

Sábado, 23 de março – Daniel está a caminho de Rosa Branca

Alain fica meio doido das ideias ao perceber essa informação. Danilo é consolado por Julia a respeito da morte de Augusto. Eugênio fica furioso ao descobrir a fuga de Maristela. Após entender que foi um boy lixo durante três quartos da trama, Alain começa a se lamentar e sentir a falta de Cris.

–

Margot recebe a notícia de que Daniel chegará em Rosa Branca.