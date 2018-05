Depois do homem deitado no barco, ‘Segundo Sol’ tem nova cena com gafe

Não está fácil para a equipe técnica de “Segundo Sol”. Depois que o homem deitado no barco virou meme já no primeiro episódio todo mundo achava que o cuidado com gafes desse tipo seria redobrado, mas não foi bem isso que aconteceu.

Na noite dessa quarta-feira (23) outros ~intrusos~ foram vistos em cena, no momento em que Laureta (Adriana Esteves) está abrindo um cofre ao lado de Roberval (Fabrício Boliveira). No canto esquerdo da imagem é possível ver dois homens – que devem ser assistentes de filmagem – refletidos num espelho.

A gente pode imaginar o climão – e a zoeira – que está rolando nos bastidores!