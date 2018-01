Deus Salve o Rei: veja o que acontece na primeira semana

Após meses acompanhando crimes que nunca eram resolvidos em ‘Pega Pega‘, chegou a hora de vermos uma história medieval com amor, disputas de espadas e uma pequena inspiração de ‘Game of Thrones‘ porque a Globo não é boba nem nada. Vamos embarcar com tudo no mundo medieval de ‘Deus Salve o Rei‘.

Nessa nova novela das sete a gente vai acompanhar as relações entre dois reinos vizinhos. Montemor é um lugar riquíssimo cheio de ferro, mas tem um problema que afeta até parte da população brasileira: falta água. Para sanar essa falta de algo essencial para a vida, o rei de Montemor fez um acordo com o rei de Artena, reino no qual a água abunda. Assim, Montemor oferece ferro em troca da água de Artena e todo mundo vive em paz e harmonia como os boys na piscina de plástico do clipe da Anitta.

Mas a coisa não vai ficar assim para sempre. Afonso (Rômulo Estrela) é o herdeiro de Montemor e uma pessoa íntegra, digno de se tornar o novo rei do pedaço. Acontece que ele se apaixona perdidamente pela plebeia artenense Amália (Marina Ruy Barbosa), e com isso ele passa o direito ao trono para seu irmão mais novo Rodolfo (Johnny Massaro), que não é assim tããão chegado a governar nada (ele só quer aproveitar a vida como realeza mesmo).

Enquanto isso, Catarina (Bruna Marquezine) é a herdeira de Artena e tem planos muito maldosos: ela quer porque quer brincar de War e dominar o reino de Montemor para ela. Motivos? Ela não precisa, ela só é bem má mesmo.

Como será que os reinos manterão suas relações pacíficas com tanta confusão acontecendo? Bem, isso só veremos nesse resumão inicial de ‘Deus Salve o Rei‘:

Terça-feira, 9 de janeiro – Afonso e Amália se conhecem no meio de uma treta com bandidos na floresta

Crisélia (Rosamaria Murtinho), a rainha de Montemor que está nas últimas, fica #xateada quando eles tentam inaugurar um aqueduto mas o negócio fica mais flopado que a carreira da Mariah Carey fora do Natal. Afonso, o príncipe bondoso, fica bravo quando seu irmão mais novo e inconsequente sugere que Montemor ataque o reino de Artena. Enquanto isso, no outro reino, o rei Augusto (Marco Nanini) fica meio incomodado ao ver que sua filha vilã Catarina tem ideias maléficas para fazer um acordo que beneficie apenas Artena.

Amália, a camponesa que é empoderada mesmo numa narrativa medieval, revela que vai continuar trabalhando mesmo depois de casada. A rainha Crisélia conta que Afonso será o novo rei de Montemor assim que ele voltar da viagem atrás de água. Só que no meio da busca, Afonso é atingido por uma flecha no meio da floresta e é encontrado por Amália, a camponesa de nobre coração. É amor à primeira vista que você quer, @?

Quarta-feira, 10 de janeiro – Afonso é salvo por Amália

Afonso acorda na casa de Amália, em Artena, e ele não conta pra ninguém que é o príncipe de Montemor. Catarina, a princesa vilã, está revoltada por seu pai ter oferecido ela em casamento ao marquês de Códorna (Vinícius Calderoni). Cássio (Caio Blat), o chefe da guarda real, vê o corpo de um ladrão perto do cavalo de Afonso. Como não existia investigação forense na época, ele deduz que o príncipe está morto. Rodolfo, o vice, é avisado que ele deverá assumir o trono já que o irmão não está mais entre eles.

Amália fica com receio que seu noivo descubra que tem um homem na casa. Crisélia fica sabendo que Afonso empacotou e foi pro céu.

Quinta-feira, 11 de janeiro – Amália e Afonso se beijam

Virgílio (Ricardo Pereira) nem se toca que Afonso está em sua casa. Rodolfo está desesperado com a ideia de assumir o lugar de Afonso. Constantino (José Fidalgo) pede abrigo para o rei Augusto e se apaixona perdidamente por Catarina. Afonso tenta voltar a Montemor, e Amália tenta impedir. Na vida real ia rolar apenas um papo mesmo, mas como isso é uma novela os dois acabam é se beijando mesmo.

O problema é que Virgílio vê isso!

Sexta-feira, 12 de janeiro – Afonso descobre a notícia de que ele está morto

Afonso apanha de Virgílio e fica ainda mais machucado que quando levou uma flechada dos bandidos. Rodolfo começa a se preparar para assumir o trono já que a rainha está doente e Afonso supostamente morreu. Catarina percebe que Constantino tem a mesma aura de vilão de novela que ela, e se atrai por ele.

Crisélia comunica ao povo sobre a morte de Afonso e declara Rodolfo o novo rei. Amália agradece ao quebrado Afonso, afinal o beijo evitou que ela se casasse com Virgílio. Amália conta para Afonso que o príncipe de Montemor está morto, e Afonso pensa “pera, mas o príncipe sou eu”.

Sábado, 13 de janeiro – Os reinos entram em guerra

Afonso decide partir para Montemor, e pede para Amália confiar nele. Claro, vamos confiar num completo estranho que apareceu na sua vida nos últimos três capítulos da novela! Crisélia fica muito louca achando que Montemor vai ser invadida a qualquer momento, e mesmo assim Rodolfo pede para que não interditem a coitada. Virgílio encontra Afonso na floresta e o desafia a um duelo, mas perde para o príncipe de Montemor dessa vez. Rodolfo descobre que Crisélia mandou atacar Artena e toma uma decisão sensata: DESMAIA.

Em meio a esse momento de puro desespero, Rodolfo e Cássio encontram Afonso.