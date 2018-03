Deus Salve o Rei: para salvar relação, Lucrécia quer mandar nudes

A gente sabe que Rodolfo (Johnny Massaro) é o típico exemplo de boy lixo em ‘Deus Salve o Rei‘: um completo galinha, pois mesmo se casando com Lucrécia (Tatá Werneck) ele continua completamente encantado por Catarina (Bruna Marquezine).

Percebendo que seu marido está cada vez mais distante, Lucrécia tem uma ideia para salvar sua relação: mandar uma nude. Como estamos num período medieval no qual não existe nem WhatsApp e nem um Stories do Instagram, Lucrécia parte para o jeitão old-school mesmo: pede que um pintor a retrate num quadro com uma pose bem ousada para mandar pro maridão.

Para saber se isso vai dar certo, aí é só vendo o resumão da semana de ‘Deus Salve o Rei‘.

Segunda-feira, 12 de março – Rodolfo quer se separar de Lucrécia

Durante o julgamento de Afonso (Rômulo Estrela), Amália (Marina Ruy Barbosa) tenta salvar seu mozão. Rodolfo, que está louco para se livrar de Lucrécia, pede para seus conselheiros arranjarem alguém pra seduzir a esposa, e assim ele consegue uma separação alegando adultério. Afonso começa a desconfiar ainda mais de Virgílio (Ricardo Pereira) depois que ele se recuperou rapidamente do incêndio e já abriu uma nova loja. Lucrécia flagra seu marido com Catarina e a casa vai cair.

Terça-feira, 13 de março – Catarina pede um favorzinho

Petrônio (Leandro Daniel) assume a culpa por Catarina estar solta pelo castelo. Orlando (Daniel Warren) diz que o plano de Rodolfo não dará certo porque Lucrécia é muito fiel. Claro, nós sabemos que ela não pegou nenhum professor nessas últimas semanas de novela, não é mesmo?

Catarina tenta comprar Emídio (Rogério de Brito), com o intuito dele fazer um favor a ela. Obedecendo Catarina, e ele se apresenta a Afonso como irmão de Samara (Naruna Costa).

Quarta-feira, 14 de março – Lucrécia quer mandar nudes

Para entrar no quarto de Catarina, Rodolfo se disfarça. A princesa de Artena reclama que Rodolfo ainda não conseguiu se livrar de Lucrécia. Amália não fica muito feliz com a ideia de deixar Emídio levar Levi (Tobias Carrieres) embora. Lucrécia tem a ideia de mandar uma nude para Rodolfo, e pede que a pintem toda sedutora.

Diana (Fernanda Nobre) percebe que Levi fugiu.

Quinta-feira, 15 de março – Levi é encontrado

Afonso e os demais procuram desesperadamente por Levi. Lucrécia força o pintor a retratá-la numa foto ousada. Catarina diz que se Rodolfo não terminar com Lucrécia ela não pegará mais ele. Emídio encontra Levi escondidinho numa carroça. Mesmo assim, Amália não permite que Emídio o leve embora. Rodolfo flagra Lucrécia com Orlando e fica muito chateado (só que não).

Sexta-feira, 16 de março – Rodolfo termina casamento com Lucrécia

Diante desse adultério, Rodolfo anuncia que seu casamento com Lucrécia acabou. Depois, em particular, Rodolfo agradece a Orlando pela traição. Catarina fica super feliz com a separação de Rodolfo, reparem em sua cara de felicidade:

Rodolfo lembra que o homem que provoca o adultério é sentenciado, segundo as leis de Montemor. Emídio sequestra Levi e Afonso vai atrás dele.

Sábado, 17 de março – Lucrécia desafia Catarina

Amália e Afonso caçam Emídio. Levi consegue fugir da carroça. Orlando conta a Lucrécia o plano de Rodolfo, e ela acha que Catarina o manipulou. Sabendo disso, Lucrécia vai até Catarina e a confronta, transformando a novela em uma filial de trama mexicana do SBT.

Afonso e Emídio lutam porque né… ele é o mocinho que defende todos.