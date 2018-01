Deus Salve o Rei: Quem é quem na novela das 19h da Globo

Uma história medieval que trata das escolhas individuais e suas consequências, além de questionar o poder do destino na vida das pessoas: esta é a linha condutora de “Deus Salve o Rei”, novela das 19h que estreia hoje na Rede Globo.

Há muitos séculos, na região fictícia de Cália, os reinos de Montemor e Artena vivem em paz. Montemor é um reino próspero, rico em minério de ferro, mas que não tem água. Como a vizinha Artena tem o recurso natural em abundância, o acordo é que os reinos troquem minério por ferro e, assim, ambos se beneficiem.

Com a morte da rainha Crisélia (Rosamaria Murtinho), de Montemor, começa uma crise entre os reinos. Quando o neto mais velho, Afonso (Romulo Estrela) abre mão do trono para ficar com a plebeia Amélia (Marina Ruy Barbosa), a princesa de Artena, Catarina (Bruna Marquezine) começa a arquitetar planos para tornar o acordo de troca de bens mais vantajoso para seu reino – embora seu pai, o Rei Augusto (Marco Nanini), não lhe dê ouvidos.

“A novela tem como ponto de partida dois príncipes que não querem o trono. É uma história que tem já, na essência, um elemento muito dramático e muito cômico entre esses dois príncipes, irmãos; um com medo de ser rei e outro abdicando ao trono por amor a uma plebeia”, conta o autor Daniel Adjafre, que faz sua estreia em novelas. O diretor artístico, Fabrício Mamberti, complementa: “Ela parte de uma linha dramática destes dois reinos, que dependem um do outro e, num determinado momento, entram em confrito. Partimos do drama para chegar no humor.”

Medieval que é, a trama exige que os atores lutem em cena, atirem com arco e flecha, cavalguem. Por isso, a preparação do elenco começou um mês antes das gravações, com aulas de danças, arco e flecha, hipismo, lutas corporais e com espadas, culinária, escaladas e pinturas, entre outras.

A seguir, conheça os personagens principais de “Deus Salve o Rei”, que tem direção geral de Luciano Sabino.

Catarina (Bruna Marquezine)

Filha do rei Augusto e herdeira do trono de Artena, Catarina é gananciosa e acha que seu reino deveria cobrar mais pela água no acordo histórico com Montemor – sentimento que fica mais forte depois que um plano do reino vizinho para ter água própria fracassa. Embora seu pai não lhe dê ouvidos, ela se mantém firme neste propósito, sempre fazendo cara e voz de boazinha para manipular quem está ao seu redor.

Amália (Marina Ruy Barbosa)

Plebeia do reino de Artena, Amália trabalha na feira vendendo caldos. Simples e humilde, ela tem temperamento forte e não leva desaforo para casa. Conhece o príncipe Afonso ao literalmente tropeçar nele, que está muito ferido. Esse encontro muda o rumo de seu namoro com Virgílio, um comerciante de tecidos que parece o par perfeito para ela (mas não é, e isso se revelará ao longo da história).

Crisélia (Rosamaria Murtinho)

Rainha de Montemor, Crisélia já está muito doente quando seu projeto mais ambicioso – um aqueduto que abasteceria o reino com água – fracassa. Isso prejudica ainda mais sua saúde e a motiva a acelerar a sucessão ao trono, focando em seu neto mais velho, Afonso. Mas a morte inesperada da monarca e a decisão de Afonso de abdicar ao trono por causa de Amália tumultuam toda a história do reino.

Augusto (Marco Nanini)

Sábio e justo, o rei de Artena defende que o acordo com Montemor seja mantido depois da morte de Crisélia, para não prejudicar um povoado que já está tão sensível. Precisa ser firme o tempo todo com a única filha, Catarina, quando ela cisma em querer que ele aceite seu plano de extorquir o reino vizinho.

Afonso (Rômulo Estrela)

Príncipe herdeiro de Montemor, primeiro na linha de sucessão, Afonso é honrado, justo e foi preparado desde criança para assumir o trono. Isso deveria acontecer quando voltasse de uma expedição em busca de água, mas tudo muda ao conhecer e se apaixonar por Amália e abrir mão da vida de membro de família real.

Rodolfo (Johnny Massaro)

Irmão mais novo de Afonso, Rodolfo é irresponsável, inconsequente e só quer saber de aproveitar as regalias da vida de príncipe. Só que, com a morte de Crisélia e abdicação de Afonso, ele ganha o trono e não tem o mínimo preparo para fazer algo bom. Por isso, ele opta pelo caminho mais fácil: se tornar, aos poucos, um tirano.

Lucrécia (Tatá Werneck)

Ao saber que o rei Rodolfo está sendo pressionado para casar, Lucrécia manda um retrato adulterado para entrar na batalha pelo posto de rainha consorte de Montemor. Enganado pelo ~Photoshop medieval~, Rodolfo a escolhe pela pintura e leva um susto enorme quando a conhece pessoalmente – mas, como já havia se comprometido, não pode voltar atrás. Aos poucos, ela se mostra sedutora e sensual, e os dois acabam se dando muito bem.

Constantino (José Fidalgo)

Duque de Vicenza, do reino de Artena, Constantino é um nobre com alma de cafajeste que chega à história para ser o aliado e parceiro – em todos os sentidos – de Catarina. É um anti-herói, quase um vilão, que ajuda a princesa a ir adiante com seus planos gananciosos e inclusive a tentar sabotar Istvan, o noivo escolhido pelo rei Augusto para Catarina, sem que ninguém desconfie deles.

Istvan (Vinícius Calderoni)

Marquês de Córdona, foi escolhido pelo rei Augusto para casar com Catarina – na cabeça do pai, ela precisa estar casada para poder assumir o trono um dia. Amante das artes, poeta, contemplativo e desconectado de questões materiais, Istvan é ingênuo e acredita no tipo de boazinha que a noiva interpreta na frente de todos.

Virgílio (Ricardo Pereira)

Comerciante de tecidos e namorado de Amália, Virgílio é possessivo, competitivo e tem certeza de que nunca perderá a amada. Ao levar um fora dela por causa de Afonso, se revela também amargo e rancoroso. E, para piorar, lança mão de um dos golpes mais baixos de ex-namorados: se aproxima da melhor amiga dela para lhe fazer ciúmes.

Diana (Fernanda Nobre)

Melhor amiga de Amália, Diana é uma mulher que já sofreu muito, o que a tornou forte e batalhadora. Seu único defeito é o “dedo podre” para arrumar namorado; por causa dele, cai na lábia de Virgílio quando ele leva um fora de Amália e quer fazer ciúmes para a ex. Mas em pouco tempo ela percebe a tentativa de golpe e coloca o rapaz em seu devido lugar, criando um relacionamento cheio de reviravoltas.

Selena (Marina Moschen)

Primeira mulher a entrar na respeitada academia militar de Montemor, Selena tem o sonho de servir o Exército Real. Vinda de um emprego na cozinha do castelo, ela sofre forte preconceito – e tentativas de sabotagem – por parte dos homens da academia, mas se mantém obstinada, destemida, resistente e prova ser uma excelente aluna.

Cássio (Caio Blat)

Comandante do Exército Real de Montemor e muito próximo de Afonso, Cássio crescerá na trama ao se virar contra o ex-príncipe na disputa pelo amor de Amália.

Demétrio (Tarcísio Filho)

Conselheiro do rei Augusto, Demétrio é o único que percebe desde o começo como Catarina é dissimulada. Mas, por respeito ao rei, nunca fala isso abertamente, apenas deixa a entender que seria bom abrirem os olhos.