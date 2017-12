‘Deus Salve o Rei’ tem heroína inspirada na Arya Stark

“Deus Salve o Rei” é talvez o projeto mais ambicioso da história da Globo, mas é bem evidente que a emissora pegou carona no enorme sucesso de “Game of Thrones”.

Bom, até onde se sabe, a nova novela das 19h não vai ter dragões e nem zumbis brancos, mas terá uma personagem que lembra a nossa amada Arya Stark. Ela se chama Selena e é interpretada por Marina Moschen.

Na trama, Selena trabalha como cozinheira, mas resolve ir atrás de um grande sonho: o de fazer parte do exército real. Para isso, ela se inscreve na academia militar de Montemor e não é nem um pouco bem recebida, pois é a primeira mulher a aventurar-se por lá.

Conversamos com Marina e ela fala abertamente sobre ter Arya como inspiração para viver essa personagem. “Assisti ‘Game of Thrones’, por causa da Arya Stark. Eu acho que tem um perfil parecido, apesar de contextos diferentes. Também tenho Joana d’Arc como referência”.

Ao questionarmos se ela considera Selena uma heroína, a atriz diz que sim e revela que a personagem passará a ser ainda mais heroica ao longo da novela. Também adianta que surgirá um triângulo amoroso entre ela e os personagens Ulisses (Giovanni Di Lorenzo) e Saulo (João Vithor Oliveira). Lógico que Marina não entrega maiores detalhes sobre a saga da personagem, mas garante que Selena é uma garota muito inspiradora.

“A Selena me inspira muito, ela é uma mulher à frente do tempo dela. Numa época em que ninguém se questionava muito, ela sentiu que queria lutar e só tinham homens fazendo isso. Mas em nenhum momento ela pensou que não seria capaz, e ela correu atrás do que ela queria. Então eu acho que, nesse momento em que a gente está vivendo, em que as mulheres estão com muita força e se unindo, essa é uma personagem que pode inspirar muitas meninas”.

“Deus Salve o Rei” estreia no dia 9 de janeiro.