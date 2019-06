Diferença de idade em casais de novela: homens estão na “vantagem”?

O programa de maior audiência da televisão brasileira atualmente é a novela ‘A Dona do Pedaço‘, que conta a história de amor entre Maria da Paz (Juliana Paes) e Amadeu (Marcos Palmeira), dois personagens da mesma idade que se conheceram no interior do Espírito Santo. Pois bem, a escolha desses dois atores demonstra algo bem natural nas novelas brasileiras: temos MUITOS casais formados por homens mais velhos com mulheres mais novas. Mas será que o oposto também acontece com tanta naturalidade assim?

Embora na trama de ‘A Dona do Pedaço’ o casal principal tenha idade próxima, na vida real a diferença é grande. Marcos Palmeira atualmente tem 55 anos de idade, 15 a mais do que sua companheira de cena, Juliana Paes. Essa diferença de idade aparece também em outros casais da mesma novela. Josiane (Agatha Moreira) e Régis (Reynaldo Gianecchini) também engataram um romance, e o intérprete do playboy falido é 19 anos mais velho que a atriz.

Homens mais velhos conquistando mulheres mais novas em novelas é algo bem comum na cultura brasileira há muito tempo, inclusive na literatura, e continua rolando em produções mais atuais. Recentemente, em ‘Órfãos da Terra‘, Laila (Julia Dalavia) decidiu se casar (por interesse) com o sheik Aziz (Herson Capri). Já na próxima novela das sete, ‘Bom Sucesso‘, o personagem de Antonio Fagundes se interessará pela protagonista vivida por Grazi Massafera. Esses dois casais citados têm uma coisa em comum: a diferença de idade entre os atores é de 46 anos!

Se a gente for listar a quantidade de casais formados por mulheres mais novas e homens mais velhos, ficaríamos o resto do dia aqui. Na teoria, essa diferença de idade mostra que o brasileiro é aberto a relacionamentos com grandes distâncias de idade, mas na verdade não funciona assim. O que encontramos com muita frequência em novelas é homem mais velho com mulher mais nova, mas o oposto não é visto com tanta normalidade… inclusive chega a ser rejeitado pelo público.

Atualmente no ar em ‘Verão 90‘, Claudia Raia viu sua personagem Lidiane perder o relacionamento com o eletricista Patrick (Klebber Toledo), cuja diferença de idade era 20 anos, e se entregar a Quinzão (Alexandre Borges), um homem da sua idade. Esse caso é ainda mais emblemático: embora Claudia Raia esteja inteirona e parecendo bem mais nova do que sua idade real, Alexandre Borges teve zero esforço da caracterização para se parecer mais novo, tanto que exibe suas madeixas grisalhas. Com isso, o ator tem uma aparência bem mais velha que a de sua companheira de cena.

O destino de personagens mulheres que se relacionam com homens mais novos parece ter uma alta probabilidade de dar errado. Em ‘O Sétimo Guardião‘, o interesse de Rita de Cássia (Flavia Alessandra) por um cineasta novinho foi deixado de lado, mesmo quando o marido da personagem foi morto na trama). Já em ‘Órfãos da Terra‘, o relacionamento de Hussein (Bruno Cabrerizo, 39 anos) e Soraia (Letícia Sabatella, 48 anos) teve um fim bem mais trágico: a mulher foi executada.

Essa normalização de casais formados por homens muito mais velhos que as mulheres acaba criando situações na própria emissora. Enquanto homens dificilmente são afastados da emissora, afinal é “normal” se relacionarem com mulheres muito mais novas, as atrizes quando envelhecem acabam não ganhando uma renovação de contrato. Recentemente, atrizes como Cristiana Oliveira, Malu Mader, Carolina Ferraz e Maitê Proença saíram da Globo. Coincidentemente, todas elas mulheres mais velhas.

O preconceito de ver mulheres mais velhas com homens mais novos não é de hoje, e precisa ser trabalhado na sociedade. Com o avanço do empoderamento feminino, temos visto esse tipo de casal com mais frequência, mas ainda há uma certa má vontade das pessoas ao enxergar isso. Não há problema algum em uma pessoa se relacionar com outra de grande diferença de idade, o problema é apenas o homem mais velho ter a oportunidade desse tipo de relacionamento sem julgamento do público.