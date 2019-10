Diogo causará a morte de um personagem de ‘Bom Sucesso’

Quem diria que veríamos crimes em uma novela das sete como ‘Bom Sucesso‘? Diogo (Armando Babioff) é aquele tipo de vilão mais cômico que maléfico, mas nos últimos tempos ele tem colocado as garrinhas de fora e feito crimes horríveis. Na próxima semana teremos até assassinato não intencional!

William (Diogo Montez) sairá da editora Prado Monteiro, e preparará uma festa de despedida. Com o plano de acabar com a pessoa que sabe de suas maldades, Diogo usará o celular de Gisele (Sheron Menezzes) para mandar uma mensagem chamando William para um estacionamento abandonado. Ele só não esperava que Felipe (Arthur Sales) iria aparecer e cair no fosso do elevador.

Como Diogo ficará após ter causado sem querer a morte de um personagem da trama? Pra saber é só vendo nosso resumão:

Segunda-feira, 28 de outubro – Mário pede DNA

Paloma (Grazi Massafera) não é tão gentil assim com Natasha (Lavínia Vlasak). Marcos (Romulo Estrela) aproveita o momento de solteirice da crush para se declarar. Nana (Fabíula Nascimento) desenha um vestido a pedido da filha e Alberto (Antonio Fagundes) percebe que a filha tem talento para isso. Mário (Lúcio Mauro Filho) conta para Nana que fará um DNA para saber a paternidade do filho, e Diogo entra justo nessa hora.

Terça-feira, 29 de outubro – Paloma quebra tesouro de Alberto

Mario e Diogo ficam cara a cara após a descoberta do lance do DNA. Gisele sugere que Diogo faz um teste para descobrir se é infértil. Pablo (Rafael Infante) descobre que Silvana (Ingrid Guimarães) voltou a enxergar, e que ela tem mentido para continuar próxima de Mário. William pede demissão da editora. Marcos e Paloma quebram por acidente o prato que Alberto guardava de sua finada esposa.

Quarta-feira, 30 de outubro – Paloma e Marcos se beijam

Marcos e Paloma tentam consertar o prato com cola. Alice (Bruna Inocencio) chama Waguinho (Lucas Leto) para escrever em seu blog. O rapaz também é chamado para o projeto de basquete de Ramon (David Junior). Alberto lê “Dom Juan” para Paloma e ela lembra automaticamente de outro conquistador barato: Marcos.

Alice incentiva a irmã a jogar basquete. Marcos e Paloma vão ao Pão de Açúcar atrás de um prato substituto e se beijam.

Quinta-feira, 31 de outubro – Diogo descobre que é infértil

Mesmo com o beijo, Paloma não tem interesse de sair com Marcos. Mesmo assim, Marcos compra o prato que tem a foto do seu beijo com a protagonista. Diogo acha estranho William lhe chamar para sua festa de despedida. Diogo faz o teste e descobre que é estéril. UÉ…

Gabriela (Giovanna Cordeiro) decide voltar ao basquete. Diogo usa o celular de Gisele para mandar uma mensagem para William, e o chama para o estacionamento. Felipe entra no elevador em manutenção e cai no poço.

Sexta-feira, 1º de novembro – Diogo sente remorso pela morte

Gisele acusa Diogo de tentativa de assassinato. Todo mundo fica chocado com a morte de Felipe, e Diogo fica com peso na consciência ao saber que causou aquilo. William acusa Gisele por causa da mensagem, e a funcionária pede ajuda. William ameaça mostrar o exame de Diogo para Nana, caso ele faça algo contra Gisele. Francisca (Gabriela Moreyra) confessa estar apaixonada por Ramon.

Sábado, 2 de novembro – Paloma viaja com Marcos

Yuri (Marcello Melo Jr) aceita trabalhar na editora. Francisca beija Ramon, e logo depois se declara. Marcos chama Paloma para um final de semana em Búzios. Alberto pergunta para a filha se é verdade que o bebê pode ser de Mário. Surpreendendo até a gente que assiste à novela, Paloma aceita o convite de viagem.

