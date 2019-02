Dispensada por Gabriel, Luz cogita ficar com Júnior em ‘O Sétimo Guardião’

A vida não está fácil para Luz (Marina Ruy Barbosa) em ‘O Sétimo Guardião‘. Ela foi deixada de lado por Gabriel (Bruno Gagliasso), que precisou assumir a Irmandade e cumprir as regras de não ter nenhum relacionamento. Sendo assim, ele terminou com Luz e nem ao menos pôde explicar o motivo.

Isso abriu as portas para Júnior (José Loreto), o conquistador de Serro Azul que, após muito insistir, finalmente conseguiu se aproximar da professorinha. Como já não tem nenhum grande amor, Luz passa a considerar a possibilidade de ficar com o filho do prefeito.

O casal, porém, tem prazo de validade: ainda essa semana, Luz encontrará o livro da Irmandade e lerá todas as informações sobre a fonte e sobre os guardiães. Será que ela reconsidera ficar com Gabriel agora? Você pode descobrir isso acompanhando nosso resumão semanal:

Segunda-feira, 25 de fevereiro – Luz encontra itens importantes

Após a conversa com o filho que abandonou a casa para virar um gato, Sóstenes (Marcos Caruso) não acredita no que ouve de Murilo (Eduardo Moscovis). Luz encontra dois itens muito importantes dessa novela: o colar da Irmandade e o mapa que explica o caminho até a fonte mágica. Geandro (Caio Blat) se declara para Loures Maria (Bruna Linzmeyer) pela enésima vez. Imaginamos a cara dela:

–

Mirtes (Elizabeth Savalla) engole o orgulho e vai atrás de Mattoso (Tuca Andrada), seu ex.

Terça-feira, 26 de fevereiro – Luz dá um raio de esperança para Júnior

Eurico (Dan Stulbach) inaugura a antena de celular em Serro Azul, com direito a discurso do núcleo vilanesco da novela. Já ambicionando virar uma digital influencer, Mirtes monta seu site de notícias ofensivas. Esse é o primeiro passo antes dela virar blogueirinha e fazer stories com mimos.

–

Luz explica a Júnior que cogita a hipótese de ficar com ele. Enquanto isso, Gabriel conversa com seu amigo ex-gato sobre o quanto ama Luz. Sóstenes conta para a neta o papo que teve com Murilo.

Quarta-feira, 27 de fevereiro – Aranha passa mal

Aranha (Paulo Rocha) é encontrado desacordado e Milu (Zezé Polessa) é chamada para ajudar. Robério (Heitor Martinez) copia as chaves do casarão a mando de Valentina (Lilia Cabral), a vilã obcecada por água. Após se recuperar, Aranha pede perdão a Stella (Vanessa Giácomo).

–

Quinta-feira, 28 de fevereiro – Valentina quer juntar Laura e Gabriel

Stella diz que continuará longe de Aranha. Júnior percebe que Gabriel não é uma ameaça para seu relacionamento com Luz. Em meio a um passeio casual pela floresta, Luz cai no buraco do Feijão (Cauê Campos).

–

Nicolau (Marcelo Serrado) se emociona ao ver a filha lutando. Sóstenes aceita o que o filho Murilo falou na conversa há 5 capítulos. Valentina cria um plano para juntar Laura (Yanna Lavigne) com Gabriel.

Sexta-feira, 01 de fevereiro – Valentina é seduzida por Murilo

A filha de Nicolau vence a luta. Luz segue o caminho até a fonte e dá de cara com Gabriel. Enquanto isso, Laura derruba um líquido misterioso no chá de Gabriel, que desmaia e é abusado por Laura.

–

Murilo tenta seduzir Valentina. Luz invade a casa dos Guardiães e lê o livro.

Sábado, 02 de março – Laura sofre acidente

Laura conta para Luz que voltou com Gabriel. Marcos Paulo (Nany People) percebe que sua “chefa” Valentina está caidinha por Murilo. Laura conta que dormiu com Gabriel e o rapaz fica desesperado com a informação. Na verdade, Laura não conseguiu dormir com o rapaz, mas está valendo a dúvida, não é mesmo? Porém, após conversar com Valentina e ser confrontada por ela, Laura sofre um acidente.