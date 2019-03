Doce de leite misterioso faz João beijar Manu em ‘Verão 90’

Prepare-se, porque ‘Verão 90‘ terá uma série de eventos bem malucos essa semana. Tudo começa quando Patrick (Klebber Toledo) encontra um pote de doce de leite misterioso boiando no mar. O eletricista charmoso experimentará o doce (não repitam isso em casa!) e será afetado por uma onda libidinosa que o fará perder a timidez e dançar como um stripper numa festa.

Galdino (Gabriel Godoy) roubará o doce de leite e iniciará a venda sonhos recheados, e todo mundo que come fica meio louco também. Uma das pessoas que vai experimentar a iguaria é João (Rafael Vitti), que perde as estribeiras e flerta com Manu (Isabelle Drummond) durante a festa dos Ferreira Lima. Como resultado disso, os dois se beijarão no mar!

Mas onde estava Jerônimo (Jesuita Barbosa) no meio desse rolê todo? Bem, você pode descobrir se ler o nosso resumão semanal de ‘Verão 90’:

Segunda-feira, 25 de março – Vanessa fica mal ao ver Jerônimo com Manu

Herculano (Humberto Martins) confessa à nossa cozinheira favorita Janaína (Dira Paes) que ele não deveria ter ficado com Gisela (Débora Nascimento). Diego (Sérgio Malheiros) e João são pegos por policiais apenas porque estavam sem documento na rua. Eles conseguem sair da delegacia a tempo para Diego ser o orador de sua turma. Vanessa (Camila Queiroz) dá aquela surtadinha ao ver Jerônimo e Manu juntos.

–

Madá (Fabiana Karla) perde sua autoconfiança após ter previsto o incêndio na emissora. O Duque (Tarcísio Filho) pede para Mercedes (Totia Meirelles) demitir Jerônimo e aumentar a já grande fila do desemprego dos anos 90.

Terça-feira, 26 de março – Mercedes quer prejudicar sonho de Janaína

Mercedes não permite que Janaína alugue o imóvel… porque sim, ela é vilã e não precisa de motivos sensatos para suas maldades. Jerônimo tem a ideia de um programa a ser apresentado por Vanessa, mas ela não curte a ideia. Mercedes tira Jerônimo da função na PopTV e coloca Candé (Kayke Brito) no lugar. Herculano entrega a chave do imóvel para Janaína. Patrick come o doce de leite misterioso e começa a dançar sensualmente.

–

Quarta-feira, 27 de março – O doce de leite misterioso afeta vida de Patrick

Manu explica para sua mãe que está sendo comedida em seu namoro com Jerônimo. Janaína comemora que conseguiu o imóvel para abrir o “Sua Praia”. Depois de dançar sensualmente e impactar Gisela, Patrick acorda com a ricaça na cama. O rapaz não se lembra de nada e suspeita que pode ter sido um efeito do misterioso doce de leite. Serááá?

–

Galdino come o doce de leite. Herculano pede nova chance a Janaína.

Quinta-feira, 28 de março – João toma coragem com o doce de leite misterioso

Janaína e Herculano voltam a formar um casal, então podem continuar com o shipping! Galdino começa a vender sonhos com o doce de leite bizarro e Patrick vê João comendo o doce. O eletricista sensual então sugere a João que ele vá até a festa à fantasia dos Ferreira Lima. Vanessa quer dar uma pausa no Projeto Vingança, mas o Duque é contra. João come o doce, se veste de Batman e se aproxima de Manu. Estamos torcendo para a aproximação ser assim:

–

Enquanto isso, Jerônimo precisa fugir dos capangas do Duque no meio da festa. João, Patrick e Candé dançam na pista, e tem a ideia de fazer um espetáculo.

Sexta-feira, 29 de março – Manu come o doce de leite

O Duque vê sua amada Vanessa fugindo junto de Jerônimo, e manda seus capangas atrás dos dois. Por sorte eles conseguem escapar.

–

Manu vê João todo saidinho na festa e não entende nada. O Duque come o sonho de Galdino e fica encantado por Luana Lyra (Juliane Araujo). Mercedes fica furiosa ao ver Quinzinho (Caio Paduan) dançando com Dandara (Dandara Mariana). Meio mundo na festa come o sonho com o doce de leite misterioso, até Manu. Resultado? João e Manu se beijam no mar.

Sábado, 30 de março – Herculano a proposta para João

Manu conversa com sua mãe a respeito do sumiço de Jerônimo na festa. Dandara acorda ao lado de Quinzinho e toma aquele susto. Jerônimo inventa uma desculpinha para fugir das perguntas de Manu. Quinzinho conversa com Quinzão (Alexandre Borges) sobre suas dúvidas com o casamento. Herculano propõe um espetáculo com João, Candé e Patrick dançando.