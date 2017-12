Dois momentos emocionantes envolvendo a personagem Duda (Gloria Pires), de “O Outro Lado do Paraíso”, vão acontecer na segunda semana de janeiro. Ela vai descobrir que é mãe de Clara (Bianca Bin) e, pouco tempo depois, irá reencontrar a filha Adriana (vivida por Julia Dalávia na segunda fase) pela primeira vez desde que foi dada como morta.

A sinopse da Globo não dá muitos detalhes sobre a descoberta à respeito de Clara, apenas informa que a cena irá ao ar no dia 8 e que isso vai deixar Duda muito abalada. Segundo informações de Daniel Castro, do UOL, a revelação vai acontecer quando as duas se encontram por acaso e Duda vê Clara com o rosário de pano na mão.

Ao ser indagada sobre a origem do objeto, Clara dirá que essa é a única lembrança que tem da mãe. Nesse momento, Duda não terá dúvidas de que ela é sua filha. Mesmo assim, vai guardar esse segredo, por não saber como a moça irá reagir.

Quanto ao encontro de Duda e Adriana, a sinopse, como de costume, também não entrega muita coisa, mas já se sabe que a cena vai rolar no dia 10, ao final do capítulo. Adriana vai conhecer Duda por meio de Patrick (Thiago Fragoso). O advogado irá atender Duda quando ela se envolve num caso de assassinato e ele vai pedir a ajuda de Adriana para esse trabalho. Com isso, a garota viajará a Palmas.

Ao ver Duda, Adriana vai se emocionar com a semelhança entre ela e sua mãe. Duda também vai sentir que, de alguma forma, as duas já se conhecem.

Só que, enquanto isso, mal sabe Duda que ela passará a ter outro problemão pela frente. Isso porque o delegado Vinícius (Flávio Tolezani) vai descobrir que a identidade dela é falsa e irá iniciar uma investigação sobre seu passado.