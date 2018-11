E agora? Cris fica presa no passado em ‘Espelho da Vida’

Se já é uma aflição quando a gente fica preso pra fora de casa, imagina a coitada da Cris (Vitória Strada), de ‘Espelho da Vida‘, que ficará presa no passado nos próximos capítulos da novela? Esse momento de pura aflição começará quando a protagonista viajar no tempo durante sua próxima investigação em 1930, pois ao mesmo tempo no presente o Alain (João Vicente de Castro) vai dar uma averiguada na casa de Júlia.

Por estar justamente no quarto da assassinada do século passado, Cris ficará incapaz de voltar ao presente e precisará passar um tempo extra como Júlia Castelo. Ela até acaba indo parar num jantar com Gustavo Bruno (João Vicente de Castro)! Para saber mais novidades sobre a novela das seis, confira nosso resumão da semana!

Segunda-feira, 26 de novembro – Mariane fica contente com término

Como todo projeto de vilã que se preze, Mariane (Kéfera) fica muito feliz ao saber do fim do noivado entre Alain e Cris.

Ana (Júlia Lemmertz) aparece em Rosa Branca. A falsidade de Américo (Felipe Camargo) é notada durante um jogo. Isabel (Alinne Moraes) consegue reunir mais uma prova que joga contra a dupla Mariane e Josi (Thati Lopes). Cris vai atrás de Dalton (Marcello Escorel).

Terça-feira, 27 de novembro – Alain e Gustavo estão unidos pelo ciúme

Cris confessa a Dalton que tem viajado no tempo. Lenita (Luciana Paes) conta a Alain que conseguiu roubar as fotos do computador de Isabel. Cris recebe a chave da casa de Júlia. Enquanto isso, no passado, Dora (Alinne Moraes) tenta juntar o casal Cris e Danilo (Rafael Cardoso). Porém, logo depois, ela conta para Gustavo Bruno sobre o date. No presente, Alain vai atrás de Cris na casa de Júlia, e ao mesmo tempo (só que no passado) Gustavo vai atrás de Júlia.

Quarta-feira, 28 de novembro – Cris fica presa no passado

Alain chega no quarto de Júlia, já Gustavo se encontra com Dora. Cris tenta rasgar o diário de Júlia por causa de Eugênio (Felipe Camargo), mas sua mãe não deixa. Ao ver que seu namorado está no quarto de Júlia no tempo presente, Cris fica presa no passado.

Como está em 1930 à força, Cris se vê obrigada a jantar com Gustavo. Após as badaladas do relógio, Cris consegue viajar no tempo e fica cara a cara com Alain.

Quinta-feira, 29 de novembro – Alain banca o ciumento de novo

Cris conhece Jorge (Miguel Coelho) e fica impressionada. Edméia (Patrycia Travassos) tem um sonho com Margot (Irene Ravache) e Ana. Alain dança com Cris, e faz a mocinha confessar que existe um outro homem em seu coraçãozinho.

Sexta-feira, 30 de novembro – Cris vê a foto do filho de Margot

Revoltado por não ser único no coração de Cris, Alain discute com ela. Infelizmente a protagonista não usou nenhuma frase de sabedoria da Ranger Rosa para lidar com essa situação.

Isabel tenta seduzir Alain, mas é impedida. Mariane flagra a adolescente tiete beijando Mauro (Rômulo Arantes Neto). Cris vê a foto do filho de Margot e sente como se já tivesse visto aquela pessoa antes.

Sábado, 1º de dezembro – Alain reconfirma sua paternidade

Margot conta que aquela criança da foto é seu filho. Isabel manda Mariane dar em cima de Marcelo. Edméia vê Ana andando na rua e a leva até a casa de Margot. Cris retorna à casa de Júlia. Enquanto isso, Dalton confirma a paternidade da filha de Isabel para Alain.