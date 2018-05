Dentre as várias bolas fora de Walcyr Carrasco em “O Outro Lado do Paraíso”, a do arco dramático de Desireé foi uma das que simplesmente acabaram sendo varridas para baixo do tapete pela Globo. A maneira como a transexualidade da personagem foi tratada na trama gerou polêmica e revolta e, por conta disso, ela ficou de fora do último capítulo da novela. Mas a atriz Priscila Assum, que interpretava Desireé, resolveu criar um desfecho para a moça.

Através do Instagram, Priscila postou uma foto em que aparece vestida de noiva, atirando o buquê, e escreveu: “Para quem ficou curioso de como seria Desirée e Juvenal casando, segue esse editorial que fiz, justamente pensando no casamento dos sonhos de Desirée/Cândida”. Ela também publicou outra foto parecida no Stories e compartilhou o link do blog Mariee Casamentos.

Pricila fez um editorial para o blog e isso acabou combinando perfeitamente com o provável desfecho que Desireé teria na trama. Antes de ser ignorada pelo roteiro, a personagem havia largado a vida no bordel para morar com Juvenal (Anderson Di Rizzi).