‘Encontro’ mostra como a Ágatha de ‘Avenida Brasil’ está hoje em dia

A novela ‘Avenida Brasil‘ reestreia hoje no ‘Vale a Pena Ver de Novo‘, e com isso vem aquela curiosidade de ver como estão os atores do elenco. Embora Débora Falabella e uma Adriana Esteves tenham mudado quase nada nesses seis anos da exibição original, alguns atores como a Ana Karolina Lannes (a Agatha) mudaram muito e estão bem diferentes agora em 2019.

Em comemoração à reprise de ‘Avenida Brasil’, o ‘Encontro com Fátima’ trouxe os atores Alexandre Borges e Ana Karolina Lannes para falarem sobre a novela, e a intérprete da Ágatha surpreendeu com seu visual. Atualmente a atriz (e DJ) está com 18 anos e traz bem pouco daquela aparência juvenil da filha da Carminha.

–

O ‘Encontro’ ainda montou uma mesa de café da manhã para reproduzir as famosas cenas de bagunça nas refeições de ‘Avenida Brasil’. Ana Karolina Lannes, no mesmo lugar que a Ágatha sentava na novela, contou que as cenas eram 100% improviso e a diretora deixava todo mundo conversar à vontade. “Sempre me perguntaram se a comida era de verdade“, brincou a atriz.

Eles ainda conversaram sobre o bullying promovido pela Carminha em sua própria filha, e Ana Karolina Lannes contou que levou um tempo para desapegar da Ágatha. A atriz explicou que as mensagens de ódio e gordofobia que recebe até hoje tem a ver com o público não aceitar bem pessoas que são mais seguras.

‘Avenida Brasil’ começa a ser reexibida a partir de hoje (7), no ‘Vale a Pena Ver de Novo’, ao lado da reta final de ‘Por Amor’.