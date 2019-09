Endividada, Josiane vende mansão para Cornélia em ‘A Dona do Pedaço’

O mundo dá muitas voltas, e em ‘A Dona do Pedaço‘ Josiane (Agatha Moreira) está sempre na parte mais sofrida da montanha russa. Após ter sido desfalcada por Fabiana (Nathalia Dill), a vilã perderá mais dinheiro com operações financeiras de alto risco. Sem dinheiro, ela se verá obrigada a vender sua mansão… e será que tem algum personagem na novela podre de rico procurando uma nova residência? Claro que sim.

Nos próximos capítulos da novela, Cornélia (Betty Faria) usará o dinheiro da mega para comprar a mansão de Josiane (tudo a preços de banana). Isso será uma grande humilhação para a digital influencer, afinal ela sempre desprezou o núcleo pobre de ‘A Dona do Pedaço’.

Mas os próximos capítulos ainda contam com muita treta, confiram nosso resumão!

Segunda-feira, 16 de setembro – Camilo faz chantagem com Vivi

Josiane manda Maria da Paz (Juliana Paes) sair de sua casa. Camilo (Lee Taylor), o super investigador, descobre todo o passado de Chiclete (Sergio Guizé) e detalhes do tiro dado em Cosme. Ellen (Rosane Goffman) procura por Maria da Paz. Kim (Monica Iozzi) cobra Josiane, que se vê obrigada a vender a mansão para Agno (Malvino Salvador) porque não tem dinheiro nem para comprar uma coxinha na padaria.

Rock (Caio Castro) sugere que Cornélia compre a mansão da vilã. Camilo ordena que Vivi (Paolla Oliveira) se case com ele, ou então Chiclete sofrerá as consequências.

Terça-feira, 17 de setembro – Vivi planeja fuga

Otávio (José de Abreu) se esforça para ajudar Vivi e Chiclete a fugir de Camilo. Maria da Paz incentiva a relação entre Rock e Joana (Bruna Hamú). Amadeu (Marcos Palmeira) resolve as pendências judiciais e Maria da Paz pode finalmente abrir sua confeitaria. Após novas ordens de Fabiana, Abel (Pedro Carvalho) passa a apoiar Britney (Glamour Garcia). Nem a gente tá acreditando nisso!

Vivi, que estava prestes a fugir, é surpreendida por Camilo.

Quarta-feira, 18 de setembro – Camilo impede fuga de Vivi

Maria da Paz continua com seu plano de fazer Josiane perder dinheiro. Fabiana topa depor contra Chiclete e ainda avisa Camilo sobre a possível fugidinha de Vivi Guedes. A influencer esconde todo o problema de Chiclete. Cornélia compra a mansão de Josiane, praticamente uma personagem de outra novela.

Vivi tenta fugir, mas é impedida por Camilo. Fabiana mente para a irmã e diz que Camilo a obriga a depor contra Chiclete.

Quinta-feira, 19 de setembro – Vivi aceita se casar com Camilo

Após muita pressão de Fabiana, Vivi confessa estar presa numa armadilha de Camilo. Sai o resultado do DNA e Régis (Reynaldo Gianecchini) descobre ser o pai de Arthur.

Agno convida Leandro (Guilherme Leicam) para morar em sua casa, para se redimir de seu passado. Téo (Rainer Cadete) confessa que ainda gosta de Josiane. Fabiana, fazendo jogo duplo, avisa Camilo sobre o paradeiro de Vivi. Antero (Ary Fontoura) pede Evelina (Nívea Maria) em casamento, e não Marlene (Suely Franco). Cornélia se muda para a mansão e contrata Ellen. Vivi aceita se casar com Camilo.

Sexta-feira, 20 de setembro – Camilo causa acidente em Chiclete

Vivi e Camilo combinam sobre como será o casamento. Maria da Paz tenta consolar Marlene após ela ter sido preterida por Antero, e ela decide cuidar bem de Antero para ajudar na memória. Dona Marlene, vamos parar de ser inocente?

Josiane aceita investir seu dinheiro em um negócio de alto risco. Vivi mente para Chiclete e rompe o namoro. Agno e Leandro vão se aproximando. Enquanto Vivi confessa o medo que sente de Camilo, o delegado atropela Chiclete.

Sábado, 21 de setembro – Chiclete maltrata Vivi

Maria da Paz socorre Chiclete junto de Amadeu. Vivi visita Chiclete no hospital, mas ele a trata mal. Régis apresenta seu filho para Maria da paz. Joana aceita assistir à luta de Rock. Maria da Paz contrata funcionários demitidos por Fabiana para sua confeitaria nova. Marlene percebe que Antero gosta mesmo de Evelina, e a mãe de Maria da Paz aceita o pedido de casamento.

Enquanto isso, Otávio e Beatriz (Natália do Vale) decidem se separar. Finalmente chega o dia do casamento de Vivi com Camilo.