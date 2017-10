Espancamento em “O Outro Lado do Paraíso” choca e conscientiza

A nova novela das 21h, “O Outro Lado do Paraíso“, da Rede Globo, mais uma vez chocou os telespectadores com a temática da violência doméstica. No capítulo de sábado (28), Gael (Sérgio Guizé) espancou Clara (Bianca Bin).

Gael dá uma tapa na cara de Clara, que cai no chão. Então ele passa a jogar objetos nela, a puxa pelos cabelos e acaba arremessando a mulher escada abaixo. Ao perceber o que fez, se desespera e leva Clara ao hospital.

Com o braço deslocado, Clara conversa com o médico Renato (Rafael Cardoso), que diz a ela saber que Gael a espancou e insiste para que ela faça uma denúncia à polícia.

Ao fim do capítulo, foi exibida uma tela com informações do Disque-Denúncia.

Um dos temas centrais da trama, a violência doméstica vem sendo abordada em “O Outro Lado do Paraíso” desde o segundo capítulo, quando Clara foi estuprada por Gael na noite de núpcias.

O autor da novela, Walcyr Carrasco, havia dito em entrevista que iria tratar do tema como nunca antes havia sido tratado em uma novela. A forma realista como o problema vem sendo mostrado choca os telespectadores, mas também serve como conscientização de que muitas vezes a violência contra a mulher está dentro de casa.

Meninas, repitam comigo: se um homem bater em vc desapareça pra sempre da vida dele.

Ele não vai mudar.

#OOutroLadoDoParaiso — detremura (@detremura) October 29, 2017

Que cena forte e brilhantemente dirigida. Gael é um IMUNDO NOJENTO CRETINO!!!!!!!!!!!!!!!!! Que impactante. #OOutroLadoDoParaíso pic.twitter.com/ZY0Y5FSOWk — Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 29, 2017